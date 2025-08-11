जयपुर: राजधानी जयपुर में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत दाखिले न होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. सोमवार को छोटे-छोटे बच्चे शिक्षा संकुल के बाहर तख्तियां लेकर खड़े नजर आए. इन बच्चों ने सवाल किया कि जब उनका चयन हो चुका है तो दाखिला क्यों नहीं हो रहा और इसमें उनका क्या कसूर है.

4 महीनों से दाखिले के लिए भटक रहे अभिभावक: बीते 4 महीनों से अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए चक्कर काट रहे हैं. राजस्थान सरकार ने इस सत्र के लिए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूरी की थी, फिर भी सैकड़ों बच्चों को अब तक स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला है. संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग केवल खोखले दावे कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- अधिकार भी, कानून भी फिर भी नहीं मिल रहा एडमिशन, निजी स्कूलों की मनमानी पड़ रही भारी

उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को शिक्षा मंत्री ने लॉटरी के जरिए दाखिले सुनिश्चित किए थे. 17 जुलाई को शिक्षा निदेशक ने चयनित बच्चों के दाखिले के आदेश दिए थे और आदेश न मानने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए थे. इसके बावजूद विभाग चुप है और अभिभावकों के अधिकारों का हनन हो रहा है.

नहीं चेते तो आमरण अनशन: अभिषेक जैन ने बताया कि अभिभावकों ने 23 जुलाई और 2 अगस्त को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. मजबूर होकर सोमवार को अभिभावकों ने सांकेतिक धरना दिया. चेतावनी दी गई कि अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आमरण अनशन किया जाएगा.

15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे: अभिषेक जैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त अभिभावक संघ के नेतृत्व में अभिभावक और विद्यार्थी सुबह 9:30 बजे शिक्षा संकुल पर जुटेंगे. यहां ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा, ताकि शिक्षा विभाग जागे और शिक्षा के अधिकार से वंचित बच्चों को न्याय मिले.

इसे भी पढ़ें- स्कूल नहीं दे रहे आरटीई में दाखिला, नन्हे बच्चों ने अभिभावकों के साथ शिक्षा संकुल पर दिया धरना