ETV Bharat / state

बिजली कटौती से नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, एमडी ने तीन अधिकारी किए सस्पेंड - anger over power cut in up

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 25, 2024, 3:21 PM IST