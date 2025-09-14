हाथी ने बंद कराया मां अंगार मोती मंदिर, जानिए कैसे धमतरी में दंतैल हाथी ने डाला डेरा
छत्तीसगढ़ के धमतरी में दंतैल हाथी ने डेरा जमा लिया है. इसकी वजह से पहली बार अंगार मोती मंदिर बंद रहा.
September 14, 2025
धमतरी: महाराष्ट्र से धमतरी पहुंचे एक दंतैल हाथी को गंगरेल क्षेत्र काफी भा गया है. पिछले चार दिनों से यहां एक दंतैल हाथी डेरा जमाया हुए है. हाथी की दहशत ऐसी है कि उसकी वजह से धमतरी का प्रसिद्ध मां अंगार मोती परिसर रविवार को बंद रहा. रविवार को भीड़ भाड़ रहने वाले गंगरेल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा. मां अंगार मोती के दर्शन करने पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा.
हाथी को लेकर हाई अलर्ट: महाराष्ट्र से आए इस हाथी की वजह से धमतरी में हाई अलर्ट घोषित है. यहां लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है. लगातार वन विभाग गांव में लोगों को अलर्ट रहने और जंगल की ओर न जाने के लिए मुनादी करा रही है.
गंगरेल क्षेत्र में घूम रहा हाथी: वन विभाग की माने तो यह हाथी गंगरेल क्षेत्र में घूम रहा है. इसकी पहचान ME-3 सिंगल दंतैल हाथी के रूप में हुई है. कुछ दिनों से गंगरेल क्षेत्र में ME-3 सिंगल दंतैल हाथी की वजह से आसपास क्षेत्र में दहशत है. रविवार को गंगरेल क्षेत्र में जमकर भीड़ रहती है. लेकिन हाथी की वजह से अंगारमोती मंदिर परिसर को खाली कर दिया गया. परिसर पहली बार सुनसान नजर आया. सभी सैलानी वहां से जा चुके थे. क्योंकि शाम के बाद से हाथी का विचरण शुरू हो जाता है. एहतियातन खाली करा दिया गया. वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है.
तीन गांवों में किया गया हाई अलर्ट: महाराष्ट्र से आए इस हाथी की वजह से तीन गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. जिन गांवों में हाई अलर्ट है उनमें डांगीमांचा, खिरकीटोला और गंगरेल गांव शामिल है. इसके अलावा विश्रामपुर, तुमराबहार, खिरकीटोला, डांगीमाचा,कसावाही,बोरिदखुर्द और बेलतरा गांव में भी वन विभाग मुस्तैद है. धमतरी के सोरम, भटगांव, बेन्द्रानवागांव,मरादेव, गंगरेल,कोटाभर्री, बरारी, शकरवारा, भोयना और मुड़पार में लोगों को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है. वन विभाग लगातार लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है.