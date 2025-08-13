ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी धमकी, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग - THREATEN INDEFINITE STRIKE

कवर्धा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फील्ड में होने वाली समस्या और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी धमकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 5:35 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तकनीकी समस्या से जूझ रहे है‌ं. जिसके कारण जिले भर के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कवर्धा के राजीव गांधी पार्क में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने ध्यानाकर्षण रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची. जहां अपनी एक सूत्रीय मांग और फील्ड में होने वाली तकनीकी समस्या को लेकर प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है.

सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो रही है परेशानी : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मांग है उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और पदोन्नति दी जाए. साथ ही पेंशन ग्रेज्यूटी होने चाहिए ताकि नौकरी से रिटायर होने पर एक मुस्त 10 लाख मिल सके.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी धमकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओटीपी लेने में फर्जीवाड़ा होने की संभावना है. कई लोग का इससे हजारों रुपए जा चुका है.आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रैली निकाल कर शासन का ध्यानाकर्षण कराए है. अगर सरकार हमारी बातों को तवज्जो नहीं देती है तो 1 सितंबर को प्रदेशस्तरीय आंदोलन करेंगे, और फिर भी शासन मांग पूरा नहीं करती है तो प्रदेशभर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे-सोनबाई बंजारे, जिलाध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ

इसके अलावा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन की ओर से पोषण ट्रैकर एप को लागू किया गया. बार-बार वर्जन चेंज हो रहा है जिसके कारण कार्यकर्ताओं को आधार लिंक करने समेत बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

