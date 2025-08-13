नारायणपुर : नारायणपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप, नेटवर्क समस्या, और तकनीकी बाधाओं को लेकर अपनी नाराज़गी जताई. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी 1 सितंबर को प्रांतीय हड़ताल और ध्यानाकर्षण आंदोलन किया जाएगा

पोषण ट्रैकर से बढ़ी परेशानी : महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप में लगातार हो रहे बदलाव से कार्य में परेशानी बढ़ गई है.कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नई तकनीक को समझ नहीं पा रही हैं, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो रही है. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सरकारी मोबाइल को खराब बताते हुए 5G मोबाइल और इंटरनेट भत्ता बढ़ाने की मांग की.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े आंदोलन की दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फेस कैप्चर और हितग्राहियों से OTP आधारित कार्यप्रणाली नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण मुश्किल हो रही है. उम्रदराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीक का ज्ञान न होने से फोटो अपलोड और फेस कैप्चर में देरी होती है, जिसके चलते पेमेंट काट लिया जाता है. नेटवर्क क्षेत्र में आने-जाने के दौरान बच्चों की देखभाल का काम बाधित होता है-देशान्तरी भद्र, जिलाध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ



धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी अन्य प्रमुख मांगें भी रखीं—जिनमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, खाना पकाने के लिए गैस-चूल्हा और खर्च की राशि शामिल है. प्रदर्शन में वर्ष 1996 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी एक महिला भी शामिल हुईं, जिन्होंने मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

पोषण ट्रैकर ऐप में बदलाव से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले हमें केवल बच्चों की देखभाल के लिए 300 रुपये महीने पर नौकरी मिली थी, लेकिन अब हमसे बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है.हम कम पढ़ी-लिखी महिलाएं यह तकनीकी कार्य कैसे कर पाएंगी?"-भानमती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करती है तो वे 1 सितंबर से प्रांतीय हड़ताल और धनाकर्षण आंदोलन शुरू करेंगी. यह विरोध केवल तकनीकी समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहा है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी धमकी, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग

दलपत सागर को पुनर्जीवित करने की मुहिम, दूषित जल पर हो रहा है शोध, लेकिन राजनीति भी चरम पर

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन