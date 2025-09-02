खूंटी: आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. भारी बारिश के बीच आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष वीणा सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 10 सितंबर से राज्य भर की सेविका- सहायिकाएं विधानसभा के समक्ष धरना देंगी और उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगी. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती. आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए 26 हजार और 20 हजार रुपये वेतन दिया जाए. अब मानदेय नहीं, बल्कि वेतन चाहिए. इसके साथ ही उन्हें ग्रेच्यूटी का लाभ भी मिले: रंजीता देवी, अध्यक्ष, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ

विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)

यूनियन की दूसरी प्रमुख मांगों में सेविकाओं को बीएलओ के कार्यभार से मुक्त करना, टीएचआर से एफआरएस को हटाना और सेविका पद का नाम बदलकर 'प्रवेक्षिका' करना आदि शामिल है. धरना कार्यक्रम में संघ की उपाध्यक्ष हेमंती देवी, सचिव जयवंती नाग, सह सचिव पंचमी देवी, कोषाध्यक्ष बसंती बारला, कुंती देवी, पिंकी देवी, सरिता देवी, रश्मि देवी समेत बड़ी संख्या में सेविका-सहायिकाएं उपस्थित रहीं.

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि सरकार सेविका और सहायिका से नौकरों की तरह काम लेती है. इसी बात के खिलाफ हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पूरी उम्र सेवा करने के बाद, रिटायर होने वाली सेविका को सरकार की ओर से एक पैसे की मदद नहीं दी जाती है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन की ओर से आंगनबाड़ी सेविका को पेंशन या फिर आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है, बल्कि सरकार ने हमारे हाथ में कटोरा थमाया है.

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को रिटायर होने पर पांच लाख रूपये नगद और पेंशन देती है. ठीक वैसे ही झारखंड में भी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं को लाभ दिया जाए.

