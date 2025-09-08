ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं की मांगें अनसुनी, 10 सितंबर से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा

रांची: झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं ने अनिश्चतकालीन धरना देने की घोषणा की है. वो 10 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगी. क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों को नहीं माना गया है.

यूनियन की प्रमुख मांग

झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने ईटीवी भारत से मांगों की सूची साझा की है. उन्होंने कहा है कि सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए. रिटायर होने पर न्यूनतम पांच लाख रुपये का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि बतौर पेंशन मिलनी चाहिए. इसके साथ ही एफआरएस यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर आधारित प्रणाली से हो रही तकनीकी परेशानियों को तत्काल समाप्त किया जाए. इसके अलावा सेविकाओं को बीएलओ और दूसरे गैर आंगनबाड़ी कार्यों से मुक्त किया जाए.

मुख्यमंत्री से सकारात्मक निर्णय लेने की मांग

यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि 62 साल की आयु होते ही सेविकाओं को सेवा से बाहर कर दिया जाता है. इसके बदले उन्हें किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन नहीं दिया जाता है. जिसकी वजह से उनका आगे का जीवन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. उन्होंने बताया कि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो रांची में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेविकाओं की समस्याओं पर तत्काल गौर कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है. साथ ही प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भी आग्रह किया है.