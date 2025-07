ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस जिले में आज स्कूल रहेंगे बंद, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे - SCHOOL CLOSED IN DEHRADUN

स्कूली बच्चे ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 9, 2025 at 11:07 PM IST | Updated : July 10, 2025 at 12:00 AM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की बौछार आफत बनकर बरस रही है. मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की है. इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा. देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी: बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में गुरुवार यानी 10 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई है. देहरादून में भी कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है. जबकि, कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है. जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. देहरादून जिले में 10 जुलाई को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद: वहीं, 10 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किए जाने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून और एनडीएमए के अलर्ट के बाद यह फैसला लिया है.

अवकाश के आदेश (फोटो सोर्स- District Administration) लिहाजा, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत 10 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय और प्राइवेट स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश रहेगा. उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं. उधर, कुमाऊं में तो नाले के उफान पर आने से वाहनों को अपने गंतव्यों तक जाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ा. इधर, बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से बार-बार मार्ग बाधित हो रहा है. ऐसे में लोगों को मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करने को कहा जा रहा है. ये भी पढ़ें- हरिद्वार में 14 से 23 जुलाई तक स्कूलों की रहेंगी छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश

Last Updated : July 10, 2025 at 12:00 AM IST