आंध्र प्रदेश के मनोचिकित्सक की बाड़मेर के होटल में संदिग्ध हालात में मौत
बाड़मेर के होटल के कमरे में आंध्र निवासी डॉक्टर का शव मिला. वे बाड़मेर में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाले थे.
Published : September 23, 2025 at 4:27 PM IST
बाड़मेर : जिले में मंगलवार को होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में चिकित्सक की मौत का मामला सामने आया. घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मौका देखा. पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया.
बाड़मेर वृताधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी मनोचिकित्सक किरण कुमार 2 दिन पहले बाड़मेर के निजी हॉस्पिटल में कार्य के लिए आए. केंद्रीय बस स्टैंड के पास होटल में रुके थे. मंगलवार को हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो अस्पताल स्टाफ ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस पर स्टाफ होटल पहुंचा और कमरे का दरवाजा खटखटाया. गेट नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस व होटल स्टाफ ने कमरा खोला तो डॉक्टर बेड पर मृत मिले. सूचना पर डिप्टी रमेश शर्मा और कोतवाली थाना अधिकारी बलभद्र सिंह आए.
पढ़ें: दर्दनाक सड़क हादसा: दीवार से टकराई कार, जिंदा जलकर डॉक्टर की मौत
बाड़मेर सीओ ने बताया कि होटल के कमरे में डॉक्टर की बॉडी मिली. एसपी नरेंद्र सिंह मीणा भी मौके पर आए. मृतक के परिजनों को सूचित किया है. शव मोर्चरी में रखवाया है. मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
बाड़मेर ज्वाइन करना था: अस्पताल स्टाफ मोहनलाल ने बताया कि मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. किरण कुमार विशाखापट्टनम से 2 दिन पहले यहां बाड़मेर अस्पताल में ट्रायल पर आए थे. यहां कामकाज देखने के बाद यहां शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन मंगलवार सुबह हॉस्पिटल नहीं आए और फोन भी नहीं उठाया.