आंध्र प्रदेश के मनोचिकित्सक की बाड़मेर के होटल में संदिग्ध हालात में मौत

बाड़मेर : जिले में मंगलवार को होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में चिकित्सक की मौत का मामला सामने आया. घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मौका देखा. पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया.

बाड़मेर वृताधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी मनोचिकित्सक किरण कुमार 2 दिन पहले बाड़मेर के निजी हॉस्पिटल में कार्य के लिए आए. केंद्रीय बस स्टैंड के पास होटल में रुके थे. मंगलवार को हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो अस्पताल स्टाफ ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस पर स्टाफ होटल पहुंचा और कमरे का दरवाजा खटखटाया. गेट नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस व होटल स्टाफ ने कमरा खोला तो डॉक्टर बेड पर मृत मिले. सूचना पर डिप्टी रमेश शर्मा और कोतवाली थाना अधिकारी बलभद्र सिंह आए.