ETV Bharat / state

वक्त बदला मगर नहीं बदली परंपरा! जानें, रांची के दुर्गाबाड़ी में मां की आराधना की अनोखी पंरपरा

रांची के दुर्गाबाड़ी में बांग्ला पद्धति की पूजा खास है.

Ancient tradition of special worship of Maa Durga in Bengali style in Durgabari of Ranchi
रांची दुर्गाबाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः दुर्गोत्सव को लेकर हर साल की तरह इस बार भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. 22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की अराधना शुरू होगी. इस बार मां का आगमन हाथी पर हो रहा है जबकि गमन डोली पर हो रहा है.

इन सबके बीच राजधानी का सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर में से एक दुर्गाबाड़ी में तैयारियां जोरों पर है. साल 1883 में स्थापित इस दुर्गाबाड़ी में हर वर्ष की तरह महालया से मां की आराधना और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू होगी.

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ दुर्गाबाड़ी के प्रवक्ता प्रदीप रॉय की बातचीत (ETV Bharat)

दुर्गाबाड़ी में लगातार 143 साल से बांग्ला पद्धति से मां दुर्गा की पूजा हो रही है जिसमें बलि प्रदान नहीं होता. जानकारी के मुताबिक प्रारंभ में बलि व्यवस्था यहां भी थी मगर 1927 में इसे बंद कर दिया गया और तब से इसके बदले भतुआ, कोहड़ा, नींबू और गन्ने की बलि दी जाने लगी.

दुर्गा पूजा समिति दुर्गाबाड़ी के प्रवक्ता प्रदीप रॉय कहते हैं कि इस स्थल पर पूजा की शुरुआत होने से पहले रातू किला में होता था. बाद में रांची के जिला स्कूल के प्रधानाचार्य रहे, पंडित गंगाचरण वेदांत बागीस के प्रेरणा से बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत की. आज जो दुर्गाबाड़ी है वहां पहले एक खपड़ैल का मकान हुआ करता था और उसी में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था.

एक चाला पर एक ही परिवार के लोग बनाते रहे हैं मां दुर्गा की प्रतिमा

दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा भी खास है. जिसका निर्माण एक ही चाला पर होता है जो हर साल विसर्जन के बाद स्थानीय चडरी तालाब तक हाथ पर लेकर श्रद्धालु लेकर जाते हैं. यहां की प्रतिमा को सर्वप्रथम 1883 में पश्चिम बंगाल के झालदा के जगन्नाथ लहरी ने बनाया था.

इसके बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बेरवा गांव निवासी देवेंद्र नाथ सूत्रदार ने जिम्मेदारी संभाली और आज भी उनके ही वंशज मूर्ति निर्माण का काम दुर्गाबाड़ी में हर वर्ष दुर्गोत्सव के दौरान करते हैं. प्रदीप रॉय के अनुसार यहां दुर्गा पूजा मुख्य रूप से षष्ठी से प्रारंभ होती है जो विजयादशमी तक चलती है. दुर्गाबाड़ी में विजयदशमी खास अंदाज में मनाया जाता है. इस दिन मां दुर्गा को बंगाली समुदाय बेटी को ससुराल विदा करने के रस्म पर सिंदूर खेला कर अश्रुपूर्ण ढंग से करती हैं.

इसे भी पढे़ं- दुर्गोत्सव 2025: रांची में दिखेगा वेटिकन सिटी का नजारा, 68 लाख की लागत से बन रहा है पूजा पंडाल

इसे भी पढे़ं- रांची में दुर्गा उत्सव की भव्य तैयारियां! काल्पनिक महल में विराजेंगी मां दुर्गा

इसे भी पढे़ं- लौहनगरी में बन रहा स्टील का खास दुर्गा पूजा पंडाल, स्टील से बनी मां की प्रतिमा की होगी पूजा

For All Latest Updates

TAGGED:

प्राचीन मंदिर रांची दुर्गाबाड़ीRANCHISPECIAL WORSHIP OF MAA DURGADURGA PUJA IN IN DURGABARIDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.