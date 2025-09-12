ETV Bharat / state

वक्त बदला मगर नहीं बदली परंपरा! जानें, रांची के दुर्गाबाड़ी में मां की आराधना की अनोखी पंरपरा

रांचीः दुर्गोत्सव को लेकर हर साल की तरह इस बार भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. 22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की अराधना शुरू होगी. इस बार मां का आगमन हाथी पर हो रहा है जबकि गमन डोली पर हो रहा है.

इन सबके बीच राजधानी का सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर में से एक दुर्गाबाड़ी में तैयारियां जोरों पर है. साल 1883 में स्थापित इस दुर्गाबाड़ी में हर वर्ष की तरह महालया से मां की आराधना और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू होगी.

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ दुर्गाबाड़ी के प्रवक्ता प्रदीप रॉय की बातचीत (ETV Bharat)

दुर्गाबाड़ी में लगातार 143 साल से बांग्ला पद्धति से मां दुर्गा की पूजा हो रही है जिसमें बलि प्रदान नहीं होता. जानकारी के मुताबिक प्रारंभ में बलि व्यवस्था यहां भी थी मगर 1927 में इसे बंद कर दिया गया और तब से इसके बदले भतुआ, कोहड़ा, नींबू और गन्ने की बलि दी जाने लगी.

दुर्गा पूजा समिति दुर्गाबाड़ी के प्रवक्ता प्रदीप रॉय कहते हैं कि इस स्थल पर पूजा की शुरुआत होने से पहले रातू किला में होता था. बाद में रांची के जिला स्कूल के प्रधानाचार्य रहे, पंडित गंगाचरण वेदांत बागीस के प्रेरणा से बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत की. आज जो दुर्गाबाड़ी है वहां पहले एक खपड़ैल का मकान हुआ करता था और उसी में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था.