ETV Bharat

काशी के इस स्थान पर हुई थी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति; 18 पुराणों में है मंदिर का वर्णन, बाबा भोलेनाथ ने दिये यह वरदान - VARANASI NEWS

मार्कण्डेय महादेव का मंदिर. ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : July 21, 2025

वाराणसी : काशी के चौबेपुर स्थित मार्कण्डेय महादेव का मंदिर है. मंदिर गंगा गोमती संगम के तट पर स्थित है. मान्यता है कि इसी जगह पर महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई थी. बताया जाता है कि मंदिर का वर्णन 18 महापुराणों में है, एक पुराण ही उन्हीं के नाम से है. काशी के चौबेपुर स्थित मार्कण्डेय महादेव का मंदिर. (Video credit: ETV Bharat) वाराणसी के चौबेपुर स्थित कैथी में मार्कण्डेय महादेव का प्राचीन मंदिर स्थापित है. मान्यता है कि मृकण्ड ऋषि के पुत्र नहीं थे. उन्होंने साधना कर भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा था. मार्कण्डेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे. मंदिर के महंत मुन्ना गुरु ने बताया कि मान्यता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए. मृकण्ड ऋषि ने पुत्र की कामना की. भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंड ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की. भगवान शिव के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कण्डेय रखा.

उन्होंने बताया कि मार्कण्डेय की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई. मार्कण्डेय की आयु जब 12 वर्ष होने वाली थी तो उनके पिता ने अल्पायु होने की बात बताई. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर वह एक शिवलिंग स्थापित कर भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुट गए. इस दौरान मार्कण्डेय का समय पूरा हो गया. मान्यता है कि तय समय पर मार्कण्डेय के प्राण हरने काल यानि यमराज पहुंच गए. मार्कण्डेय से यमराज ने धरती पर समय पूरा होने की बात बताई. उन्होंने कहा कि मैं अभी शिवजी का महामृत्युंजय स्त्रोत कर रहा हूं. इसे पूरा कर लूं तब तक रुक जाइए, लेकिन यमराज नहीं माने. उन्होंने बताया कि बलपूर्वक मार्कण्डेय को ले जाना चाहा. इस दौरान भगवान शिव की आराधना कर रहे मार्कण्डेय ने उन्हें याद किया तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए. उन्होंने यमराज से कहा कि किसके आदेश से तुम यहां आए हो, यमराज ने कहा कि भगवान धरती पर इनका समय पूरा हो गया है और इन्हें अब हमारे साथ जाना होगा.





उन्होंने बताया कि भगवान महादेव ने कहा कि इस बालक ने किसके आशीर्वाद से जन्म लिया है? यमराज ने कहा कि प्रभु आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ है. आपने अल्पायु निर्धारित किया है, जो समय पूरा हो गया है. महादेव ने कहा कि इसकी उम्र 12 साल मेरी गणना के अनुसार की गई है. जिसके बाद यमराज वापस लौट जाते हैं.



उन्होंने बताया कि मार्कण्डेय से खुश होकर बाबा भोलेनाथ तीन वरदान देते हैं. पहला इस स्थान को मार्कण्डेय नाम से जाना जाएगा. दूसरा हमसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा उच्च स्थान होगा. मान्यता है कि यहां दर्शन करने वाले लोगों की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी. तीसरा और आखिरी महामृत्युंजय मंत्र की रचना को आशीर्वाद देते हैं.



यह भी पढ़ें : वाराणसी: 2 हजार किलो तांबे की परत पर स्वर्ण जड़ा, मार्कण्डेय महादेव मंदिर का शिखर हुआ गोल्डेन

Last Updated : July 21, 2025 at 11:26 AM IST