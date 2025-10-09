ETV Bharat / state

खतरे में 159 साल पुराने स्कूल का ऐतिहासिक भवन, 1866 में राजा ने बनवाई थी ये शानदार इमारत

विजय हाई-स्कूल का भवन प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली के आंसू रो रहा है. अब इसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है.

विजय हाई स्कूल मंडी की ऐतिहासिक इमारत
विजय हाई स्कूल मंडी की ऐतिहासिक इमारत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: छोटी काशी मंडी के 159 साल पुराने ऐतिहासिक विजय स्कूल का भवन बारिश के पानी के कारण खतरे की जद है. इस ऐतिहासिक भवन का हाल ही में एडीबी के माध्यम से 6 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन छत से गिरने वाले बारिश के पानी के लिए डाउन पाइप नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण यह पानी नीचे टपक कर लकड़ी के स्तम्भों को खराब करता जा रहा है. इस स्कूल के पूर्व छात्रों ने जब इस समस्या को देखा तो एडीएम मंडी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से यहां डाउन पाइप लगाने की मांग उठाई है.

पूर्व छात्र नीरज हांडा, चंद्रशेखर वैद्य, राणा, सतीश, ओपी कपूर और अन्य ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक भवन है और इसका सही ढंग से संरक्षण किया जाना चाहिए. एक डाउन पाइप लगाने से बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी और इसपर अधिक खर्च भी नहीं आएगा. इन्होंने प्रशासन से मांग उठाई है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए, ताकि लकड़ी के स्तम्भों को खराब होने से बचाया जा सके. यदि इन्हें समय रहते नहीं बचाया गया तो फिर भविष्य में ये जर्जर हो जाएंगे और भवन को खतरा पैदा हो जाएगा.

खतरे में 159 साल पुराने स्कूल का ऐतिहासिक भवन (ETV Bharat)

1866 में बना है विजय स्कूल का यह ऐतिहासिक भवन

विजय हाई स्कूल के भवन का निर्माण 1866 में मंडी के तत्कालीन राजा विजय सेन ने करवाया था. ये भवन काष्ठकुणी वास्तुकला का अद्भुत नमूना पेश करता है. भवन को देखते ही प्राचीन भवनों की याद ताजा हो जाती है. पहले ये एक मिडिल स्कूल था. 1921 में इसे हाई स्कूल में स्तरोन्नत किया गया. वर्ष 1998 तक इस इमारत में कक्षाएं लगती रही. नया भवन बनने के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया. हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ तो अब यहां प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं अस्थाई तौर पर चल रही हैं.

बारिश के कारण खराब हो रहे लकड़ी के स्तंभ
बारिश के कारण खराब हो रहे लकड़ी के स्तंभ (ETV Bharat)

पूर्व छात्रों ने जताई नाराजगी

विजय स्कूल के पूर्व छात्र नीरज हांडा ने कहा कि 'करोड़ों का काम एडीबी के जरिए हुआ, लेकिन छत के पानी के लिए कोई निकासी नहीं रखी गई है. बारिश के कारण भवन के पिलर्स सड़ने की कगार पर हैं. इस भवन से हजारों छात्र पढ़कर निकले हैं. ये मंडी शहर ही नहीं पूरे हिमाचल में अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है. हमारा निवेदन है कि इस भवन में डाउन पाइप जल्द लगाए जाएं. ये मात्र 25 से 30 हजार रुपये का खर्च है.'

विजय हाई स्कूल मंडी की ऐतिहासिक इमारत
विजय हाई स्कूल मंडी की ऐतिहासिक इमारत (ETV Bharat)

दो मंजिला भवन में हैं 15 के करीब कमरे

बता दें कि इस समय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस भवन का रखरखाव किया जा रहा है. दो मंजिला इस भवन में 15 के करीब कमरे बनाए गए हैं, जिसमें 4-5 बड़े-बडे हॉल भी हैं. उच्च शिक्षा उपनिदेश यशवीर धीमान ने बताया कि 'इस समस्या के बारे मे उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, इस ऐतिहासिक भवन को बचाया जा सके.'

ये भी पढ़ें: मानसून की विदाई के बाद भी हुई ताबड़तोड़ बारिश, हैरान करने वाला है 8 दिनों का आंकड़ा

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY HIGH SCHOOL MANDI BUILDINGBUILDING OF VIJAY HIGH SCHOOL MANDIविजय हाई स्कूल मंडीविजय हाई स्कूल मंडी ब्लिडिंगVIJAY HIGH SCHOOL MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.