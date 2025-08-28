नारायणपुर (आकाश सिंह ठाकुर): नारायणपुर कोंडागांव सीमा पर राजबेड़ा गांव स्थित है. यह गांव कोंडागांव जिले में आता है और नरिया ग्राम पंचायत का हिस्सा है. नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर ग्राम राजबेड़ा में खेतों के बीच गांव वालों ने एक भवन रूपी मंदिर बनाया है. जिसमें पुरातन काल के भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित है. इन मूर्तियों का संरक्षण आदिवासी समाज पीढ़ियों से करता आ रहा है.

क्यों है ये मूर्तियां खास: भगवान गणेश और महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा की मूर्तियां राजबेड़ा गांव के शुरुआती सरहद में मौजूद है. इन मूर्तियों का रंग फिलहाल काला है लेकिन देखने से लगता है जैसे इन्हें सफेद पत्थर पर उकेरा गया हो. इन मूर्तियों की समानता दंतेवाड़ा में मौजूद पुरातन दैवीय मूर्तियों और ढोलकल पहाड़ में विराजमान गणेश प्रतिमा से की जा सकती है. बारीक नक्काशियों से मूर्तियों की हर जानकारी को स्पष्ट रूप से उकेरा गया है. महिषासुर मर्दिनी माता की मूर्ति पर महिषासुर मर्दन का परिदृश्य जीवंत दिखाने के लिए बेहद ही बारीकी से काम किया गया है. यहां तक कि भैंस का कटा हुए सिर और उसके धड़ से निकलते खून को भी उकेरा गया है.

जानिए इस प्राचीन गणेश मंदिर की महिमा (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं बगल में रखी गणेश प्रतिमा दुर्गा मां की प्रतिमा से बड़ी है. लगभग 3 फीट की यह प्रतिमा अपने आप में पुरातन शिल्प का खजाना कहा जा सकता है. मूशक की सवारी, सिर पर पगड़ी, एक हाथ में फरसा दूसरे हाथ में मोदक लिए हुए आशीर्वाद मुद्रा में भगवान गणपति विराजमान है.

राजबेड़ा मंदिर जाने का रास्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)

मूर्तियों का आकार बढ़ने का दावा: राजबेड़ा गांव में स्थापित गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमाएं कितने समय से यहां विराजमान हैं, इसकी सटीक जानकारी गांव में किसी के पास नहीं है. लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी इन मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि दोनों ही मूर्तियों का आकार समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है.

मूर्तियों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने बनाया मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)

मूर्तियों से जुड़े किस्से और दावे: गांव में रहने वाले कई बुजुर्ग एक कहानी विशेष तौर पर बताते हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुन रखी थी. मंदिर के पुजारी रामसाय सलाम और गांव के अन्य बुजुर्ग ने अपने बुजुर्गों से सुनी कहानी बताई. कहानी के अनुसार "सदियों पहले जब पूरा क्षेत्र बस्तर जिले का हिस्सा हुआ करता था. तब तहसीलदार जैसे किसी बड़े ओहदे के आधिकारी को इन मूर्तियों की जानकारी मिली. ये मूर्तियां उस दौरान घने जंगलों से घिरे वर्तमान स्थल में ही विराजमान थी. तहसीलदार ने अपने अधीनस्थ कर्मियों को मूर्तियों को कोंडागांव लाने का आदेश दिया. जिसके बाद मूर्तियों को कोंडागांव ले जाने के लिए कर्मचारी बैलगाड़ियों से जंगल पहुंचे. मूर्तियों को बैलगाड़ी में रखा गया. लेकिन मूर्तियों को ले जाने के दौरान ही कुछ बैल बीमार हो गए. बैलगाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई."

इन मूर्तियों से जुड़े हैं कई किस्से कहानियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुजुर्ग ने आगे बताया "अफसर के आदेश का पालन करना था तो दूसरी बैल गाड़ी लाई गई. जैसे तैसे मूर्तियों को रखकर काफिला कोंडागांव के लिए रवाना हुआ लेकिन गांव की सरहद पार करते ही कई बैलगाड़ी या तो टूट गई या फिर कीचड़ में फंस गई. बड़ी मुश्किल से मूर्तियों को कोंडागांव पहुंचाया गया. जहां पहुंचते ही अनहोनी घटनाएं घटित होने लगी. जिसमें से एक घटना का जिक्र बुजुर्ग करते हुए बताते हैं कि जिस तहसीलदार ने यह आदेश दिया था उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई. जिसके बाद घबराए तहसीलदार ने मूर्ति को वापस उसी गांव में उसी स्थान में छोड़ने का आदेश दिया. जब मूर्तियों की वापसी हुई तब सिर्फ एक ही बैलगाड़ी आसानी से मूर्तियों को लेकर मुख्य स्थल पहुंच गई. इसके साथ ही अनहोनी घटनाओं पर विराम लग गया. जिसके बाद से स्थानीय आदिवासी लोग इन मूर्तियों की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं."

ग्रामीणों के अनुसार बढ़ रहा है मूर्तियों का आकार (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में सभी आदिवासी है. मंदिर में सभी लोग पूजा करते हैं. दादा परदादा बताते थे कि बैलगाड़ी से मूर्तियों को ले जा रहे थे. इस दौरान तीन से चार गाड़ियां टूट गई. तहसीलदार का बेटा खत्म हो गया जिसके बाद उन्होंने मूर्तियां वापस भेज दी. इस दौरान एक बैलगाड़ी में ही मूर्तियां आ गई. बच्चे के लिए मांगी गई मनोकामना पूरी होती है -मनीष कुमार सलाम, ग्रामीण, राजबेड़ा

नक्सल प्रभाव के दौर में मंदिर का चमत्कार: मंदिर की देखरेख शुरू से ही आदिवासी पुजारी करते आ रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार नक्सल प्रभाव के दिनों में नक्सलियों ने पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की थी. यहां तक कि लोगों को मंदिर आने से रोकने के लिए परिसर के आस पास IED भी लगाए थे. लेकिन वे फटे नहीं. ग्रामीण इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं.

नारायणपुर कोंडागांव सीमा पर स्थित है मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)

गितेश कुमार सलाम- गांव के नक्सली कहते थे कि यहां पूजा मत करो. मंदिर आने के रास्ते में IED दबाकर रखा था. लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हुआ. पुजारी उसके पास से निकल गया लेकिन IED पर पैर नहीं पड़ा-गितेश कुमार सलाम, स्थानीय, राजबेड़ा

क्षेत्र में नहीं होता धर्मांतरण: जहां पूरे बस्तर अंचल में आए दिन धर्मांतरण की बातें सामने आती रहती है. वही राजबेड़ा गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपने मूल धर्म को त्याग कर अन्य धर्म में धर्मांतरण किया हो. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सभी आदिवासी है और अपनी प्रथा और परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं.

पुरातन गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोमवार को होती है विशेष पूजा अर्चना: गांव का आदिवासी समाज इन मूर्तियों की साफ सफाई बड़ी ही जिम्मेदारी से करते हैं. विशेष तौर पर इन मूर्तियों की पूजा अर्चना के लिए ग्रामीणों ने हफ्ते के प्रत्येक सोमवार का दिन निश्चित कर रखा है. इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है. साल में एक बार छोटी जतरा भी आयोजित होता है. इस दौरान ग्रामीण अपने देवीय प्रतीकों आंगा, डोली, डांग, लेकर मंदिर पहुंचते हैं और देव खेलनी का आयोजन करते हैं.

मूर्तियों के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन से उम्मीद: ग्रामीणों ने बताया कि पुरातत्व कालीन प्रतिमाओं को सालों से अनदेखा किया जा रहा है. जिससे मंदिर में विराजमान इन पुरातन मूर्तियों की जानकारी आस पास के गांवों तक ही सीमित है. मूर्तियों के आस पास निर्मित चार दिवारी को ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बनाया है. शासन प्रशासन से आज तक कोई सहयोग नहीं मिला. गांव पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं है.

गांव के एक ग्रामीण बताते हैं कि स्थानीय विधायक व मंत्री केदार कश्यप ने चुनाव प्रचार के दौरान इस जगह को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी. इसके साथ ही सरकार आने के बाद सड़क निर्माण और पुल पुलिया निर्माण की भी बात कही थी. जिसे लेकर प्रशासनिक अमले ने स्थल का निरीक्षण भी किया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि भविष्य में यह स्थल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बनेगा.

इस मंदिर के बारे में दूर दूर के लोगों को नहीं पता है. जिनको पता है वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं. यहां बच्चे के लिए मांगी गई मनोकामना पूरी होती है -मनीष कुमार सलाम

राजबेड़ा का यह प्राचीन मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व की धरोहर भी है. आदिवासी क्षेत्र में मौजूद यह प्रतिमा और उस प्रतिमा के प्रति आदिवासी समाज का लगाव दिखाता है कि आदिवासी समाज के मूल में यह परंपरा पीढ़ियों से विद्यमान है. गणेश और दुर्गा माता की इन प्रतिमाओं का संरक्षण और प्रचार-प्रसार प्रशासनिक स्तर पर बेहद जरूरी है, ताकि यह धरोहर गुमनामी से निकलकर देश-दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सके.