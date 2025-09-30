दुर्गा पूजा 2025: आधुनिक पंडालों के बीच प्राचीन दुर्गा मंदिरों की चमक बरकरार, यहां पारंपरिक तरीके से होती है शक्ति की आराधना
रांची में दुर्गा पूजा की धूम है. कई प्राचीन मंदिरों में पारंपरिक तरीके से मां दुर्गे की पूजा हो रही है.
Published : September 30, 2025 at 5:13 PM IST
रांची: आधुनिकता की दौर में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के लिए भव्य और आकर्षक पंडालों का निर्माण किया गया है. करोड़ों की लागत से तैयार इन पंडालों में झांकियां, रंग-बिरंगी रोशनी और कलाकृतियां लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन इस चमक-धमक से दूर रांची के पारंपरिक मंदिर आज भी अपनी पहचान और आस्था को सहेजे हुए हैं. ये मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि रांची की सांस्कृतिक धरोहर भी है.
यहां 200 वर्षों से हो रही मां दुर्गा की पूजा
इन्हीं धरोहरों में से एक है श्री धर्म प्रचारिणी दुर्गा मंदिर, मुकुंदनी रोड, जहां लगभग 200 वर्षों से लगातार पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा की पूजा होती चली आ रही है. ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार यहां 1826 में पहली बार दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर आज तक हर साल यहां देवी दुर्गा की आराधना उसी रीति-रिवाज और परंपरा के अनुसार की जाती है, जो दो शताब्दी पहले शुरू हुई थी.
वंश परंपरा से पुजारी और मूर्तिकार
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूजा कराने वाले पुजारी और मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर भी उसी वंश परंपरा से आते हैं, जिस परिवार ने 1826 में यहां पूजा की शुरुआत की थी. अब उनके वंजश उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. इस तरह यह मंदिर सिर्फ पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को जीवित रखने का प्रतीक है.
डेली मार्केट के बीचोंबीच है मंदिर
दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके डेली मार्केट के बीचोंबीच स्थित है. इसके बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 200 वर्षों में इस मंदिर की पूजा कभी बाधित नहीं हुई. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यहां हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है.
बड़ा तालाब दुर्गा मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना
इसके साथ ही रांची का एक और प्रमुख पूजा स्थल है बड़ा तालाब दुर्गा मंदिर. इस मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्षों पुराना है. यहां भी पूजा पूरी तरह से अनुशासन और रीति-रिवाजों के साथ की जाती है. भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में मां दुर्गा की आराधना करने से घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है. पूजा समिति खास तौर पर नियमों का पालन करती है.
रांची के ये मंदिर यह साबित करते हैं कि आधुनिकता के बीच भी परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं. जब पूरा शहर आकर्षक पंडालों और आधुनिक झांकियों में डूबा होता है, तब ये ऐतिहासिक मंदिर सादगी में भी भव्यता और आस्था का अनुभव कराते हैं.
स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, ऐसे मंदिर ही रांची की असली पहचान हैं. ये न सिर्फ धार्मिक स्थलों के रूप में, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में भी देखे जाते हैं. 200 वर्ष पुराना मुकुंदनी रोड का दुर्गा मंदिर और 150 वर्ष पुराना बड़ा तालाब मंदिर, दोनों ही इस बात का उदाहरण हैं कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ कैसे चल सकती हैं.
आस्था का आधार परंपरा
आज जब नई पीढ़ी आधुनिक पूजा पंडालों की ओर आकर्षित हो रही है, तब भी इन मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ बताती है कि आस्था का आधार केवल भव्यता नहीं, बल्कि परंपरा और विश्वास भी है. यही कारण है कि रांची के ये मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के बीच अपनी विशेष जगह बनाए हुए हैं.
