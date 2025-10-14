ETV Bharat / state

बृहस्पति कुंड की गुफाओं में मौजूद है रहस्यमयी शिवलिंग, यहां के कुंड से कभी खत्म नहीं होता पानी

अनोखे पत्थर से बना है शिवलिंग, जिसके पास बने कुंड से कभी खत्म नहीं होता पानी, जानें इस अद्भुत स्थान की कहानी

ANCIENT BRAHASPATI KUND SHIVLINGA
बृहस्पति कुंड की गुफाओं में मौजूद है रहस्यमयी शिवलिंग (Etv Bharat)
पन्ना : मध्य प्रदेश का फेमस टूरिस्ट स्पॉट बृहस्पति कुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक रहस्यमयी शिवलिंग के लिए भी जाना जाता है. यहां चट्टानों के बीच बनी गुफाओं में एक रहस्मयी शिवलिंग मौजूद है. यह शिवलिंग बेहद प्राचीन और अलौकिक बताया जाता है. इसी शिवलिंग के पास पानी का कुंड भी स्थित है.

brahaspati kund idols
यहां मौजूद हैं कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां (Etv Bharat)

बृहस्पतिकुंड पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज भी बनने जा रहा है, जिससे पर्यटक यहां के वॉटरफॉल और प्राकृतिक सुंदरता को जी भर कर देख सकेंगे. वहीं, यहां गुफा में मौजूद प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा.

BRAHASPATI KUND SHIVLINGA
चट्टानों के बीच बना पत्थर का दरवाजा (Etv Bharat)

अनोखे पत्थर से बना है शिवलिंग

यहां मौजूद वॉटरफॉल भी पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है, जो करीब 700 फीट की ऊंचाई से गिरता है. यह एक दैवीय स्थान भी है, जहां कई देवी-देवताओं के प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं. ऐसा ही एक मंदिर बृहस्पति कुंड की गुफाओं में बना हुआ है. इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग अति प्राचीन माना जाता है.ये ऐसे पत्थर से बना हुआ, जो आज के समय में नहीं मिलता.

ANCIENT BRAHASPATI KUND SHIVLINGA
अनोखे पत्थर से बना है शिवलिंग (Etv Bharat)

चट्टानों के बीच बना मंदिर

इतिहासकार सचिन मिश्रा बताते हैं, बृहस्पति कुंड की गुफाओं में मौजूद शिवलिंग आदि काल से यहां पर स्थापित है. इस शिवलिंग से कुछ ही दूरी पर नंदी की मूर्ति भी स्थापित है. गुफाओं के अंदर स्थापित शिवलिंग तक जाने के लिए यहां अति प्राचीन रास्ता बना हुआ है, यहां एक दरवाजाभी मौजू है, जिसकी चौखट भी पत्थर की है और उसपर नक्काशी दिखती है. इस रहस्यमयी शिवलिंग की पूजा करने दूर-दूर से लोग आते हैं.''

BRAHASPATI KUN FACTS HINDI
शिवलिंग के पास मौजूद नंदी (Etv Bharat)

पानी का कुंड भी चमत्कार से कम नहीं

इस अति प्राचीन शिवलिंग के पास पानी का कुंड मौजूद है, जो कभी खाली नहीं होता. इस कुंड का पानी जितना चाहें इस्तेमाल किया जाए पर ये निरंतर भरता रहा है. सबसे हैरानी की बात ये है कि शिवलिंग और कुंड चट्टानों के बीच में मौजूद हैं, ना की तलहटी में, इसके बावजूद इस कुंड में लगातार पानी भरता रहा है.

देवगुरु बृहस्पति के नाम पर है ये कुंड

धार्मिक मान्यताएं हैं कि बृहस्पति कुंड का नाम देवगुरु बृहस्पति के नाम पर पड़ा. देवगुरु बृहस्पति ने यहां पर एक महायज्ञ किया था और यहां पर वह आश्रम बनाकर निवास करते थे. यहां प्राचीन काल में और भी कई ऋषि मुनि रहा करते थे. मान्यता है कि यहां भगवान राम भी वनवास के दौरान ऋषि मुनियों से मिलने बृहस्पति कुंड आए थे. इसलिए यह स्थान राम पथ गमन के रूप में भी चिन्हित है और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यहां पर कई विकास कार्य कर रहा है.

