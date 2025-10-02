पलामू में सड़क हादसाः अंचल नाजिर की मौत, हिरासत में कार मालिक और ड्राइवर

पलामू में सड़क हादसाः अंचल नाजिर की मौत, हिरासत में कार मालिक और ड्राइवर
पलामू में सड़क दुर्घटना में अंचल कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास एनएच पर हुई.
पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास सड़क हादसे में चैनपुर अंचल के नाजिर की मौत हो गई है. जबकि इस हादसे में नाजिर राकेश कुमार की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है. पत्नी को इलाज को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.
एनएच पर कार ने मारी बाइक को टक्कर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर अंचल के नाजिर राकेश कुमार गुरुवार को नावाबाजार थाना क्षेत्र के बसना स्थित अपने घर से चैनपुर जा रहे थे. इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास नेशनल हाईवे पर एक कार ने राकेश कुमार की बाइक में टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में राकेश कुमार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.
घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जख्मी अवस्था में इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया. जहां इलाज के क्रम में अंचल नाजिर राकेश कुमार की मौत हो गई.
कार चालक और मालिक हिरासत में
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार के ड्राइवर और मालिक को हिरासत में ले लिया है. जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कराया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं सरकारी कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए हैं.
पुलिस छानबीन में जुटी
इस भीषण सड़क हादसे की पुष्टि सदर थाना प्रभारी लालजी ने की है. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार के ड्राइवर और मालिक को हिरासत में लिया है. दोनों का अल्कोहल टेस्ट करवाया गया है.पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है.
