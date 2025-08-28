मेरठ: मवाना की रहने वाली अनन्या ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीते हैं. कजाकिस्तान में हुई इस चैंपियनशिप में अनन्या ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में दो पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है. 18 वर्षीय अनन्या ने घर पर प्रैक्टिस करके यह खिताब हासिल किए हैं. इनका सपना टीम इंडिया की तरफ से ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतना है. ETV भारत से खास बातचीत में अनन्या ने अपने अब तक के सफर और लक्ष्य के बारे में बताया.
अनन्या मेरठ के मवाना कस्बे की रहने वाली हैं. वर्तमान में इनका परिवार मेरठ शहर में ही रहता है. अनन्या ने अपने हुनर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की है. कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनन्या ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिविजुअल और टीम कैटेगरी में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. लोग परिवार को बधाइयां देने पहुंच रहे हैं.
मां ने दी प्रेरणा, पिता ने इरादे मजबूत किए: अनन्या स्वभाव से बेहद अंतर्मुखी और शांत हैं. अनन्या ने बताया कि उन्होंने लगभग 4 वर्ष पहले शूटिंग की तैयारी शुरू की. उनकी मां अमिता शर्मा ने उन्हें प्रेरित किया. पिता हरशरण सिंह ने घर में शूटिंग रेंज तैयार की. अनन्या की मां और पिता दोनों सरकारी प्राथमिक स्कूल में अध्यापक हैं. अनन्या के पिता शूटिंग में नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं. इस वजह से पिता और मां ने पढ़ाई के साथ-साथ शूटिंग के लिए भी प्रेरित किया. अनन्या के बड़े भाई शौर्य ने बताया कि उन्हें अपनी बहन पर गर्व है. उन्हें भरोसा है, कि एक दिन अनन्या देश की टीम का हिस्सा होकर नाम रोशन करेंगी.
बेटी को मिल रही बधाइयां, परिवार में जश्न: अनन्या के पिता हरशरण सिंह ने बताया कि वह बेटी की सफलता से प्रसन्न हैं. उन्हें भरोसा है कि वह आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी. अनन्या अब तक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं. अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराकर उन्होंने यह साबित कर दिया है, कि मुश्किल कुछ भी नहीं है.
अभिनव बिंद्रा हैं अनन्या के आदर्श: अनन्या ने बताया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को वह अपना आदर्श मानती हैं. उनकी तरह ही भारत का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करना चाहती हैं. वह कहती हैं, कि सफलता शार्टकट से नहीं मिलती. अगर हम लगातार मेहनत करेंगे, नियमित प्रयास और प्रैक्टिस करेंगे तो परिणाम भी सुखद होगा. उन्होंने कहा कि गेम में उपर-नीचे होता है, लेकिन कंसीस्टेंसी से हर दिक्कत को दूर किया जा सकता है.
अनन्या ने मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है. अब वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज में पढ़ रही हैं. केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर ने बताया कि अनन्या ने हमेशा मेहनत की है. उन्हें भरोसा है, कि वह आगे भी शानदार प्रदर्शन करेंगी. हम सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कि यह बेटी और बुलंदियों को छुए.
यह भी पढ़ें: यूपी की यह बेटी सुन-बोल नहीं सकती…खेलेगी टोक्यो ओलंपिक; 7 साल की उम्र में थामा रैकेट, अब तक जीते 10 से अधिक नेशनल-इंटरनेशनल पदक