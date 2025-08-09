बेगूसराय: मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्य आरोपी मोनू सिंह को बिहार एसटीएफ ने बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. फायरिंग केस में मोनू सिंह जनवरी 2025 से फरार चल रहा था. उस पर हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं.

अनंत सिंह फायरिंग मामले में गिरफ्तारी : बता दें कि इसी साल जनवरी, 2025 में मौकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी. इस मामले में आरोपी मोनू सिंह फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार की रात बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया.

ऐसे गिरफ्तार हुआ मोनू सिंह : बताया जाता है कि बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस को मोनू के आने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया. शुक्रवार की रात जैसे ही कामाख्या बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, पटना पुलिस और एसटीएफ ने उसे धर दबोचा.

''फायरिंग मामले में मोनू सिंह की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वो हर बार निकल जाता था. फिलहाल गुप्त सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है. उससे पूछताछ की जा रही है. उससे जुड़े अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में पता लगाया जा रहा है.'' - राकेश कुमार, एसपी, बाढ़

सोनू सिंह भी जमानत पर : इस बीच, पुलिस सूत्रों की माने तो मोनू सिंह बरौनी कामख्या एक्सप्रेस से उतरकर बाढ़ जाने की कोशिश में था. लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई. फायरिंग मामले में मोनू सिंह का भाई सोनू सिंह को कुछ दिनों पहले ही जमानत मिली है, उसे बेऊर जेल से रिहा किया गया था. वहीं अनंत सिंह भी दो दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए है.

मोनू सिंह से पूछताछ में खुलेंगे कई राज? : मोनू सिंह की गिरफ्तारी को पुलिस ने इस मामले की जांच में एक बड़ी कामयाबी बताया है. मोनू सिंह इस घटना के प्रमुख आरोपियों में से एक है और उस पर गंभीर आरोप हैं. पुलिस का मानना है कि उसके हिरासत में आने से घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग और सबूत हाथ लग सकते हैं. उससे पूछताछ कर हथियारों के स्रोत और अन्य शामिल लोगों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.

टीटू धमाका जेल में बंद : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोनू सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की जाएगी. उस पर आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है. मोनू की गिरफ्तारी से नौरंगा गोलीकांड मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ गई है. मामले में अनंत सिंह के समर्थक बताए जाने वाले एक अन्य आरोपी टीटू धमाका को पहले ही दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था. टीटू धमाका फिलहाल जेल में बंद है.

क्या है पूरा मामला? : बता दें कि 24 जनवरी 2025 को मोकामा के जलालपुर नौरंगा पंचायत का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में दोनों तरह से गोलियों की बौछारें सुनाई दे रही थी. घटना के बाद सोनू मोनू के परिवार की तरफ से बताया गया कि उस दिन कई राउंड फायरिंग की गई. अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली चलाई, जवाब में सोनू मोनू के समर्थकों ने भी फायरिंग की.

अनंत सिंह को मिली थी बेल : मामले में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई लेकिन मोनू सिंह तब से फरार चल रहा था. जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार की रात बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले बेल मिलने के बाद सोनू सिंह जमानत पर बाहर है. दूसरी तरफ मंगलवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जेल से बाहर आते ही उन्होंने मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

