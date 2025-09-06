अनंत चतुर्दशी: दुर्ग में गणेश विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2025 at 8:33 PM IST
दुर्ग: जिले में 10 दिनों तक बप्पा की सेवा और भक्ति करने के बाद शनिवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से हो रहा है. दुर्ग की शिवनाथ नदी समेत जिले के अलग-अलग तालाबों और कुंडों पर इंतजाम किए गए हैं. यहां भक्तगण सुबह से ही बप्पा को विदाई देने पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु नम आंखों से बप्पा को विदा करते हुए अगले साल फिर से जल्दी आने की प्रार्थना कर रहे हैं.
शिवनाथ नदी घाट में लगे जयकारे: दुर्ग के शिवनाथ नदी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. बप्पा की प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक विसर्जन स्थल तक ले जाया जा रहा है. वहां पहुंचकर श्रद्धालु बप्पा की आरती कर रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ भावभीनी विदाई दे रहे हैं.
बप्पा हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करें और हमारे घर-परिवार को खुशियों से भर दें. यह विदाई नहीं, बल्कि अगले साल और भी अधिक आशीर्वाद और सुख लेकर आने का वादा है- श्रीमती बंजारे, श्रद्धालु
सुरक्षा के इंतजाम: गणेश विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और एसडीआरएफ की टीमों ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. शिवनाथ नदी के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है. पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहकर लगातार निगरानी कर रहे हैं.
नाव और क्रेन भी: विसर्जन के लिए विशेष रूप से नावों को तैयार किया गया है. इसके साथ ही क्रेनों की व्यवस्था की गई है. एसडीआरएफ की टीम नदी में तैनात है, जिसमें गोताखोर भी शामिल हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
20 से ज्यादा जवानों को अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया गया है. रात में भी विसर्जन सुचारु रूप से हो सके, इसके लिए नदी किनारे पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है- एसडीआरएफ कमांडेंट नागेंद्र सिंह
दुर्ग जिले में कुल 16 तालाबों में विशेष विसर्जन कुंड तैयार किए गए हैं, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकें. बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन शिवनाथ नदी के छोटे पुल के मध्य क्रेन के माध्यम से किया जाएगा- ढाल सिंह बिसेन, नायब तहसीलदार
वहीं, छोटी प्रतिमाओं के लिए अंजोरा साइड पर विशेष विसर्जन स्थल बनाया गया है. गणपति विसर्जन का यह पर्व भक्ति, आस्था और एकजुटता का प्रतीक है. प्रशासनिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सहयोग से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है.