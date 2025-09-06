अनंत चतुर्दशी: नम आंखों से बप्पा को विदाई, 10 दिन की भक्ति के बाद महादेव घाट रायपुर में शुरू हुआ विसर्जन
देशभर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है. रायपुर में विसर्जन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2025 at 8:40 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के महादेव घाट में शनिवार से गणपति विसर्जन की शुरुआत हो गई है. अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सुबह से ही भक्त छोटी-बड़ी गणपति प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन कुंड पहुंच रहे हैं. यह सिलसिला 6 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सभी गणेश प्रतिमाओं का विधिपूर्वक विसर्जन किया जाएगा.
10 दिन तक रहा भक्ति का माहौल: गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के इन 10 दिनों में रायपुर के हर गली, चौक और घरों में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला. भक्तों ने गणपति बप्पा की पूजा, आरती, भोग और सेवा में पूरा मन लगाया.
गणपति बप्पा से मेरा बचपन से लगाव रहा है. वे मेरे दोस्त जैसे हैं. आज जब उन्हें विदा कर रहा हूं, तो मन दुखी है. लेकिन ये भी सच है कि वह हमारे दिल और आत्मा में बसे हुए हैं.- श्रद्धालु
भक्तों की नम आंखें, दिल में आस्था: विसर्जन के दौरान माहौल भावुक दिखा. कई भक्तों की आंखें नम थीं. ढोल-नगाड़ों के साथ गाड़ियों में भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए लाई जा रही थी. गणेश उत्सव समितियां बड़े साउंड सिस्टम के साथ आयोजन कर रही हैं, जबकि आम लोग अपनी गाड़ियों और टू व्हीलर से पहुंच रहे हैं.
हर साल हम 10 दिन गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, लेकिन विदाई के समय बहुत खालीपन लगता है.- महिला श्रद्धालु
उत्सव के साथ प्रतियोगिताएं भी: इन 10 दिनों में कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं. कई अपार्टमेंट में रंगोली, भजन-संध्या, नृत्य और भगवान की सजावट की प्रतियोगिताएं रखी गईं. लोगों ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ इन आयोजनों में भाग लिया.
अंतिम विदाई जरूरी, लेकिन कठिन: भक्तों का मानना है कि भगवान गणेश को विदाई देना जरूरी होता है, ताकि वे अगले साल फिर से हमारे घर आएं. विसर्जन भारी मन से होता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि सेवा का अंत विसर्जन से होता है. अगली बार फिर बप्पा आएंगे, यही विश्वास हमें ऊर्जा देता है.