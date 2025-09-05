अनंत चतुर्दशी 2025: कोटा में AI आधारित कैमरों की मदद से पुलिस रखेगी अपराधियों पर नजर, 12 घंटे से अधिक चलेगा जुलूस
कोटा में अनंत चतुर्दशी के भव्य जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 4000 अपराधियों के डेटा वाली AI तकनीक तैनात की है.
Published : September 5, 2025 at 9:35 PM IST
कोटा: शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निकलने वाले भव्य जुलूस की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. पुलिस इस बार AI-आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. बारह घंटे से अधिक चलने वाले इस जुलूस में 200 से अधिक विशाल गणपति प्रतिमाएं, 120 झांकियां और हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं. पुलिस ने चार हजार अपराधियों के डेटा के साथ एक AI सर्विलांस सिस्टम तैनात किया है, जो उनकी पहचान होते ही अलर्ट कर देगा. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि उत्सव शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के साथ-साथ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. अब इस सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को एक सॉफ्टवेयर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणाली से जोड़ा गया है. इसमें 4000 अपराधियों का डाटा डाला गया है. इन अपराधियों के कैमरे में कैद होते ही पुलिस को सूचना मिलेगी और पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने शुक्रवार को पुलिस कर्मचारियों को इस संबंध में ब्रीफिंग भी दी है.
दूसरे जिलों से भी पुलिस बल बुलाया: पुलिसकर्मियों को पानी की बोतलें और रेनकोट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि सुरक्षा में कोई कसर न रह जाए. जुलूस के आयोजन को लेकर कोटा शहर में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ अन्य जिलों से भी पुलिस बल यहां मुहैया कराया गया है. आरएसी, होमगार्ड और पुलिस बल मिलाकर उनकी संख्या 4000 से ज्यादा है, जो चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.
120 झांकियां व 18 फीट तक के गणपति: श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष सुमेर सिंह हाड़ा का कहना था कि जुलूस में 85 अखाड़े, 120 झांकियां व सैकड़ों भजन मंडलियां शामिल होंगी. इसके अलावा करीब 200 से ज्यादा गणपति प्रतिमाएं होंगी, जिनका विसर्जन किया जाएगा. इनकी ऊंचाई 8 से लेकर 18 फीट तक है. गजानन की ये विशालकाय मिट्टी व बांस से बनी मूर्तियां काफी वजनी होती हैं, इनका वजन 8 क्विंटल तक होता है. समिति ने अपनी ओर से भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें 200 युवक और 50 महिलाएं शामिल हैं. उनके लिए अलग-अलग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं. वे अलग ड्रेस कोड में रहेंगे. सभी के पास डंडा रहेगा.
करतब दिखाने की जगह तय: इस जुलूस में दो दर्जन से ज्यादा अखाड़े शामिल होते हैं, जो कई जगहों पर अपने करतब दिखाते हैं. उनके लिए हर जगह 10 मिनट का समय निर्धारित है. उनके साथ ऊंट, गाड़ियां और बग्गियां होती हैं. ऐसे में करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां, ट्रैक्टर, लोडिंग ऑटो या बग्गियां इसमें शामिल होती हैं. शहर में कई जगहों पर सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों द्वारा इस जुलूस का स्वागत किया जाता है. आर्य समाज रोड निवासी बुजुर्ग गजेंद्र चौरसिया का कहना है कि वे सालों से इस जुलूस को देख रहे हैं. इसमें लोगों का जुड़ाव और भीड़ साल दर साल बढ़ रही है. परिवार के साथ लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं. झांकियों का स्वरूप भी लगातार बेहतर हो रहा है. गणपति की साइज भी बढ़ रही है.
'ऑपरेशन सिंदूर' वाले गणपति हो रहे हैं वायरल: कोटा में निकलने वाले अनंत चतुर्दशी के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में गणपति प्रतिमाएं होती हैं, जो अलग-अलग वेशभूषा और रूप में नजर आते हैं. कोटा के रामपुरा में डॉ. दुर्गा शंकर सैनी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को ध्यान में रखते हुए एक गणपति प्रतिमा तैयार की है. इस झांकी में ब्रह्मोस मिसाइल और एस-400 राडार की अनुकृति बनाई गई है. इसके अलावा गणपति के वाहन मूषक को मशीनगन लिए खड़ा दिखाया गया है. गणपति स्वयं भी सैनिक की वेशभूषा में दिखाई देंगे. यह झांकी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है.