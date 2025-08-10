Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मसूरी के अपर मॉल रोड पर हादसा, बेकाबू जीप ने कई वाहनों के बाद महिलाओं को मारी टक्कर, वीडियो आया सामने - UNCONTROLLED VEHICLE HIT

मसूरी में एक अनियंत्रित वाहन ने अन्य वाहनों को टक्कर मारने के बाद दो महिलाओं को टक्कर मार दी.

Uncontrolled vehicle hit
मसूरी के अपर मॉल रोड पर हादसा (PHOTO- पुलिस द्वारा पुष्टि की गई)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में एक ऐसा हादसा होते-होते बचा, जो एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था. अपर मॉल रोड पर स्थित लिटिल लामा रेस्टोरेंट के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक लापरवाह जीप चालक ने सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए दो महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार शाम अपर मॉल रोड पर एक जीप चालक नियंत्रण खो बैठा और तेजी से खड़ी बाइकों को टक्कर मारते हुए सामने से आ रही दो महिलाओं की ओर बढ़ गया. इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दूसरी महिला बाल-बाल बची. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई. लेकिन इससे पहले कि कोई जीप चालक को पकड़ पाता, वह भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया.

बेकाबू जीप ने कई वाहनों के बाद महिलाओं को मारी टक्कर (VIDEO- पुलिस द्वारा पुष्टि की गई)

हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया. मसूरी कोतवाली एसएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने जीप को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक को भी गिरफ्त ले लिया है. हालांकि घायलों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस नियामानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है.

मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदार ने बताया, जीप की रफ्तार ज्यादा नहीं थी. वरना हादसा बहुत बड़ा हो सकता था. सड़क पहले ही बहुत संकरी हो गई है. एक तरफ दुकानें और दूसरी तरफ खड़े वाहन, इससे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं बचता. उन्होंने बताया कि अपर मॉल रोड पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग, वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और संकरी सड़कों पर बड़े वाहनों का संचालन पैदल यात्रियों के लिए खतरा बनता जा रहा है.

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा को देखते हुए लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क किनारे खड़े दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई हो. नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

ये भी पढ़ें:

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में एक ऐसा हादसा होते-होते बचा, जो एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था. अपर मॉल रोड पर स्थित लिटिल लामा रेस्टोरेंट के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक लापरवाह जीप चालक ने सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए दो महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार शाम अपर मॉल रोड पर एक जीप चालक नियंत्रण खो बैठा और तेजी से खड़ी बाइकों को टक्कर मारते हुए सामने से आ रही दो महिलाओं की ओर बढ़ गया. इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दूसरी महिला बाल-बाल बची. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई. लेकिन इससे पहले कि कोई जीप चालक को पकड़ पाता, वह भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया.

बेकाबू जीप ने कई वाहनों के बाद महिलाओं को मारी टक्कर (VIDEO- पुलिस द्वारा पुष्टि की गई)

हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया. मसूरी कोतवाली एसएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने जीप को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक को भी गिरफ्त ले लिया है. हालांकि घायलों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस नियामानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है.

मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदार ने बताया, जीप की रफ्तार ज्यादा नहीं थी. वरना हादसा बहुत बड़ा हो सकता था. सड़क पहले ही बहुत संकरी हो गई है. एक तरफ दुकानें और दूसरी तरफ खड़े वाहन, इससे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं बचता. उन्होंने बताया कि अपर मॉल रोड पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग, वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और संकरी सड़कों पर बड़े वाहनों का संचालन पैदल यात्रियों के लिए खतरा बनता जा रहा है.

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा को देखते हुए लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क किनारे खड़े दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई हो. नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

बेकाबू वाहन ने मारी टक्करमसूरी अपर मॉल रोड पर हादसाACCIDENT ON MUSSOORIE MALL ROADवाहन ने महिलाओं को मारी टक्करUNCONTROLLED VEHICLE HIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.