देश-दुनिया के साथ ही चुनाव की हर चर्चा के लिए मशहूर है बीकानेर की चाय पट्टी

भुजिया और रसगुल्ला के साथ बीकानेर की एक और खासियत है, वो है चाय पट्टी. देखिए ये रिपोर्ट...

ये है बीकानेर की चाय पट्टी
ये है बीकानेर की चाय पट्टी (ETV Bharat Bikaner)
Published : September 21, 2025 at 5:26 PM IST

बीकानेर: भुजिया और रसगुल्ला ने बीकानेर को दुनिया भर में पहचान दिलाई है. बीकानेर को खानपान के शौकीनों का शहर कहा जाता है. यहां के लोग अल्हड़ मस्ती के साथ जीने का हुनर रखते हैं. कई खासियतों वाले इस शहर की एक खासियत यहां की चाय पट्टी भी है. पुरानी बसावट लिए शहर की तंग गलियों में एक स्थान, जिसे यहां के लोग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग चाय पट्टी के नाम से जानते हैं.

कैसे पड़ा नाम? : पहले यहां लोहे का कारोबार हुआ करता था, इसलिए इसे लोहा पट्टी कहा जाता था. बाद में धीरे-धीरे यहां घी का कारोबार शुरू हुआ तो इस जगह का नाम घी पट्टी पड़ गया. अब पिछले 75-80 सालों से इस जगह का नाम चाय पट्टी के रूप में प्रचलन में आया. महज 20 फीट संकरी गली होने के बावजूद यहां हर रोज हजारों लोग केवल चाय पीने और गरमा-गरम कचौरी और पकौड़ी का स्वाद लेने के लिए आते हैं. बीकानेर में भी दूर दराज से लोग यहां हर रोज आते हैं. सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यह जगह पूरी तरह से गुलजार रहती है.

मशहूर है बीकानेर की चाय पट्टी (ETV Bharat Bikaner)

यहां की चर्चा की 'चर्चा ' : चाय पट्टी में बनने वाली चाय और नमकीन लोगों को यहां खींच कर लाता है. इस जगह की एक ऐसी खासियत भी है, जो इस जगह को अलग मुकाम दिलाती है. इस चाय पट्टी में होने वाली चर्चा की 'चर्चा' पूरे देश में है. इस चाय पट्टी को विख्यात करने में सबसे बड़ा हाथ यहां होने वाली चर्चा का है. न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि मौसम और देश और दुनिया भर के मुद्दों पर यहां लोगों में चर्चा होती है.

बीकानेर की चाय पट्टी
बीकानेर की चाय पट्टी (ETV Bharat GFX)

सटीक विश्लेषण के लिए आते नेता : यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी रहे देवेंद्र कहते हैं कि यहां होने वाली चर्चा से काफी कुछ मदद मिलती है और धरातल पर किस तरह की सांगठनिक कमजोरी है, उसका भी पता चलता है. यहां चर्चा करने वाले लोग खुलकर चर्चा कर निचोड़ निकालते हैं. यहां आने वाले लोग वैचारिक रूप से काफी समृद्ध होते हैं. उन्हें देश और दुनिया की पूरी जानकारी इस तरह से होती है जैसे कि ये वहां जाकर आए हैं.

दिनभर बनती हैं जलेबियां-समोसे
दिनभर बनती हैं जलेबियां-समोसे (ETV Bharat Bikaner)

आम लोगों की संसद : भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर युवा मोर्चा के अध्यक्ष वेद व्यास कहते हैं कि बिल्कुल इस चाय पट्टी का अपना इतिहास है. राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग भी चुनाव के दौरान धरातल की स्थिति की परख करने के लिए चाय पट्टी में आते हैं, ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके. वेद व्यास ने तो यहां तक कहा कि यह चाय पट्टी नहीं, बल्कि आम लोगों की संसद है, जहां लोग बैठकर खुलकर बात करते हैं और मुद्दों पर आधारित चर्चा करते हैं.

दिनभर में बिकते हैं हजारों कचोरी
दिनभर में बिकते हैं हजारों कचोरी (ETV Bharat Bikaner)

लोगों की डाइनिंग टेबल : लंबे समय से बीकानेर में पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार हरीश बी शर्मा कहते हैं कि चाय पट्टी को लोगों की डाइनिंग टेबल कहा जाए तो गलत नहीं होगा. अभी कहते हैं पुराने जमाने में घरों में जगह कम होने के चलते आने वाली मेहमान को चाय और नाश्ता करने के लिए सबसे मुफीद जगह चाय पट्टी रही. यहां आने वाले लोगों की फेहरिस्त में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' जैसे लोग भी शामिल रहे. यहां के अनुमानों की सटीकता को लेकर भी कहते हैं कि बीकानेर सट्टा बाजार में सट्टा करने वाले लोग भी यहां की चर्चाओं के आधार पर कारोबार किया करते थे. इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि इस जगह पर होने वाली चुनावी चर्चा और अनुमानों की कितनी स्वीकार्यता थी.

चाय पर होती है चर्चा
चाय पर होती है चर्चा (ETV Bharat Bikaner)

