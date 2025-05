ETV Bharat / state

IFS को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की चर्चा, गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ा है मामला, जानें उत्तराखंड में क्या है व्यवस्था - SUPREME COURT ORDER ON IFS ACR

सुप्रीम कोर्ट ( फोटो- IANS )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 22, 2025 at 2:20 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:31 PM IST 5 Min Read

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ये आदेश आईएएस (IAS) और आईएफएस (IFS) अफसरों से जुड़ा था. लिहाजा, इस कैडर के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मायने जानने की कोशिश करते दिखाई दिए. आदेश में मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले को रद्द किया गया था जिसमें आईएएस (IAS) अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बीते बुधवार (21 मई) को फैसला सुनाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) रैंक तक के IFS अधिकारियों की ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नहीं लिख सकते. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश IAS अधिकारियों को IFS अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार देता था. जून 2024 में जारी इस आदेश को रद्द कर दिया गया है. IFS अधिकारियों द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए किया गया ये फैसला विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से काफी चर्चा में भी रहा. दरअसल, देश के सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 के आदेश का पालन करते हैं. 22 सितंबर 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वन विभाग में APCCF (अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक) के पद तक के अधिकारियों के लिए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी ही रिपोर्टिंग अधिकारी होना चाहिए. हालांकि, केवल PCCF (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) के केस में वन सेवा से संबंधित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य रिपोर्टिंग अधिकारी होगा. खास बात ये है कि भले ही यह मामला मध्य प्रदेश में IFS अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को लेकर रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों पर देश भर के राज्यों की तरह ही उत्तराखंड के अधिकारियों की भी नजर रही. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की इस पीठ ने जो निर्देश दिए, उससे ये स्पष्ट हो गया कि APCCF (Additional Principal Chief Conservator of Forests) स्तर के पद तक रिपोर्टिंग अथॉरिटी IFS का कोई वरिष्ठ अधिकारी ही होगा. केवल पीसीसीएफ (PCCF) स्तर के अधिकारी की रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे वरिष्ठ रैंक के किसी अधिकारी को दी जा सकती है. क्योंकि, पीसीसीएफ IFS का सर्वोच्च पद है. चर्चाओं में रहा सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिंदु संख्या 37 पर आईएफएस (IFS) अधिकारियों की सबसे ज्यादा नजर रही. इसमें कहा गया था कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में यदि जरूरी हो तो राज्य सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि कलेक्टर और आयुक्त जिला प्रशासन की ओर से वित्त पोषित विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में आईएफएस अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में एक अलग सीट पर अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं. अधिकारियों में इस बिंदु को लेकर अलग-अलग विचार देखने को मिले. ये भी सवाल होते रहे कि क्या इस प्वाइंट से IFS अधिकारियों की रिपोर्टिंग राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को दे सकती है?

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ये आदेश आईएएस (IAS) और आईएफएस (IFS) अफसरों से जुड़ा था. लिहाजा, इस कैडर के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मायने जानने की कोशिश करते दिखाई दिए. आदेश में मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले को रद्द किया गया था जिसमें आईएएस (IAS) अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बीते बुधवार (21 मई) को फैसला सुनाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) रैंक तक के IFS अधिकारियों की ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नहीं लिख सकते. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश IAS अधिकारियों को IFS अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार देता था. जून 2024 में जारी इस आदेश को रद्द कर दिया गया है. IFS अधिकारियों द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए किया गया ये फैसला विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से काफी चर्चा में भी रहा. दरअसल, देश के सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के साल 2000 के आदेश का पालन करते हैं. 22 सितंबर 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वन विभाग में APCCF (अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक) के पद तक के अधिकारियों के लिए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी ही रिपोर्टिंग अधिकारी होना चाहिए. हालांकि, केवल PCCF (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) के केस में वन सेवा से संबंधित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य रिपोर्टिंग अधिकारी होगा. खास बात ये है कि भले ही यह मामला मध्य प्रदेश में IFS अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को लेकर रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों पर देश भर के राज्यों की तरह ही उत्तराखंड के अधिकारियों की भी नजर रही. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की इस पीठ ने जो निर्देश दिए, उससे ये स्पष्ट हो गया कि APCCF (Additional Principal Chief Conservator of Forests) स्तर के पद तक रिपोर्टिंग अथॉरिटी IFS का कोई वरिष्ठ अधिकारी ही होगा. केवल पीसीसीएफ (PCCF) स्तर के अधिकारी की रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे वरिष्ठ रैंक के किसी अधिकारी को दी जा सकती है. क्योंकि, पीसीसीएफ IFS का सर्वोच्च पद है. चर्चाओं में रहा सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिंदु संख्या 37 पर आईएफएस (IFS) अधिकारियों की सबसे ज्यादा नजर रही. इसमें कहा गया था कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में यदि जरूरी हो तो राज्य सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि कलेक्टर और आयुक्त जिला प्रशासन की ओर से वित्त पोषित विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में आईएफएस अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में एक अलग सीट पर अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं. अधिकारियों में इस बिंदु को लेकर अलग-अलग विचार देखने को मिले. ये भी सवाल होते रहे कि क्या इस प्वाइंट से IFS अधिकारियों की रिपोर्टिंग राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को दे सकती है? उत्तराखंड में वन अफसरों के एसीआर की ये है प्रक्रिया: उत्तराखंड के स्तर पर देखा जाए तो प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) के रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (CF) है. समीक्षा अधिकारी (CCF) है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ (HoFF) है. लेकिन इससे ऊपर यानी सीएफ (CF), सीसीएफ (CCF) और एपीसीसीएफ (APCCF) के लिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी शासन में प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव हैं. सीएफ (CF) के रिपोर्टिंग अधिकारी CCF, समीक्षा अधिकारी पीसीसीएस हॉफ और स्वीकृति अधिकारी प्रमुख सचिव होते हैं. सीसीएफ (CCF) और एपीसीसीएफ (APCCF) पद पर रिपोर्टिंग अधिकारी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, समीक्षा अधिकारी प्रमुख सचिव और स्वीकृति अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं. उधर, दूसरी तरफ पीसीसीएफ स्तर पर रिपोर्टिंग अधिकारी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ होते हैं, समीक्षा अधिकारी प्रमुख सचिव होते हैं और स्वीकृति अधिकारी विभागीय मंत्री होते हैं. जबकि, आईएफएस (IFS) में सबसे बड़े पद के रूप में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी मुख्य सचिव हैं, समीक्षा अधिकारी वन मंत्री हैं. जबकि, स्वीकृति अधिकारी खुद मुख्यमंत्री होते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का यह मामला रिपोर्टिंग अधिकारी आईएएस अधिकारी को बनाए जाने को लेकर आया था, ऐसे में उत्तराखंड पर इसका असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आईएएस (IAS) और आईएफएस (IFS) के अधिकार से जुड़ा यह आदेश इसके बावजूद भी उत्तराखंड के अधिकारियों के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है. ये भी पढे़ं- उत्तराखंड में एसीआर के पीछे पड़े मंत्री!, क्या ACR का अधिकार मिलना है संभव?

सतपाल महाराज लिख पाएंगे अधिकारियों की ACR? मंत्रियों और नौकरशाही के बीच अक्सर दिखा टकराव

Last Updated : May 22, 2025 at 2:31 PM IST