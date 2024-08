ETV Bharat / state

कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर 'न्याय की आस' में भूखा-प्यासा बैठा बुजुर्ग, 15 अगस्त को आत्महत्या करने की दी चेतावनी - Old Man warning if not get justice

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Aug 13, 2024, 11:05 PM IST | Updated : 24 hours ago

कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बुजुर्ग का धरना ( ETV Bharat Bundi )

बुजुर्ग ने क्यों दी आत्महत्या की चेतावनी? (ETV Bharat Bundi) बूंदी: न्याय दिलाने की मांग को लेकर दो दिन से कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठे दबलाना निवासी जोधराज सिंह सोलंकी ने न्याय नहीं मिलने पर 15 अगस्त को आत्महत्या की चेतावनी दी है. कोतवाली पुलिस के एएसआई राम सिंह का कहना है कि बुजुर्ग से समझाइश की गई है. पीड़ित जोधराज सिंह का आरोप है कि दबलाना स्थित उसके पुश्तैनी मकान से हिस्सा मांगने पर भाइयों द्वारा बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाल दिया. इसके बाद हिंडोली एसडीएम व दबलाना थाने में सुनवाई नहीं होने के बाद न्याय की गुहार लगाते हुए 2 दिन से भूखा-प्यासा कलेक्ट्रेट स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय की सीढ़िया पर बैठा हुआ है. बुजुर्ग का दावा है कि वह दो दिन से भूखा है तथा उसे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है. वह दर-दर भटक रहा है और अब वह थक चुका है. उसने चेतावनी दी है कि अगर उसे 15 अगस्त तक न्याय नहीं मिला तो, जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर आत्महत्या कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. पढ़ें: न्याय नहीं मिलने से दर-दर को भटकने को मजबूर शहीद की वीरांगना, आत्महत्या करने की दी चेतावनी

Last Updated : 24 hours ago