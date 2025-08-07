Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नरोजपुर गांव में बाढ़ के पानी में डूबा मासूम, परिवार में पसरा मातम - CHILD DROWNED IN LAKSAR FLOOD

गुरुवार दोपहर गांव के पास जमा बारिश और बाढ़ के पानी में खेलने गया था

CHILD DROWNED IN LAKSAR FLOOD
नरोजपुर गांव में बाढ़ के पानी में डूबा मासूम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 11:08 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:14 PM IST

3 Min Read

लक्सर: हरिद्वार जिले में बाढ़ की त्रासदी ने एक मासूम की जान ले ली. लक्सर तहसील क्षेत्र के नरोजपुर गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. जिसमें सात साल का मासूम बाढ़ के पानी में डूब गया. मृतक अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गांव के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, नरोजपुर निवासी इकराम का बेटा कामरान गुरुवार दोपहर गांव के पास जमा बारिश और बाढ़ के पानी में खेलने गया था. इस दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया. पास में खेल रहे अन्य बच्चों को भी समझ नहीं आया कि कामरान कब और कैसे गायब हो गया.

जब कामरान काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया. आसपास के खेतों और जलभराव वाले इलाकों में खोजबीन शुरू हुई. ग्रामीणों की मदद से कुछ देर बाद उसका शव उसी पानी में मिला. मासूम का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां बेसुध हो गई, वहीं पिता गम से नि:शब्द नजर आए. गांव के लोग भी इस हृदयविदारक हादसे से स्तब्ध हैं.

घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी और क्षेत्रीय नेता गांव पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की. साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें. ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि गांव में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से बारिश के चलते पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है. बच्चों के खेलने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा, ऐसे में वे मजबूरन जलभराव वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है.


बता दे बाढ़ गंगा का बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने की गांवों में अलर्ट जारी किया है. प्रशसन ने गंगा और सोलानीसे सटे बालावाली, कलसिया, डुमनपुरी, सौॉपरी, केवलपुरी, पंडितपुरी, रायसी, रामपुर रायघटी, निरंजनपुर, महाराजपुर कला, महाराजपुर खुर्द गंगदासपुर, नंदपुर, शेरपुर बेला, माडाबेला, जोगावाला, दाबकी खेड़ा, चंद्रपरी खर्द, चंद्रपरी खादर, दल्लावाला, मखियाली कलां मखियाली खुर्, डौसनी, मुटकाबाद, गढी संघीपुर, जैनपुर खुद जैनपुर कला, लादपुर खर्द, लादपुर कलां, मुबारिकपुर, मोहम्मदपुर बुजु्ग, मोहम्मदपुर मथाना आदि गांवों में ग्रामीणा का सतकता बरतने के निर्देश दिए हैं.

पढे़ं- हर्षिल हेलीपैड पर बनी अस्थाई झील, नेशनल हाईवे भी डूबा, सिंचाई विभाग की टेक्निकल टीम ने की जांच

पढे़ं- उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी का आदेश, जानें कहां-कहां रहेंगे बंद

लक्सर: हरिद्वार जिले में बाढ़ की त्रासदी ने एक मासूम की जान ले ली. लक्सर तहसील क्षेत्र के नरोजपुर गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. जिसमें सात साल का मासूम बाढ़ के पानी में डूब गया. मृतक अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गांव के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, नरोजपुर निवासी इकराम का बेटा कामरान गुरुवार दोपहर गांव के पास जमा बारिश और बाढ़ के पानी में खेलने गया था. इस दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया. पास में खेल रहे अन्य बच्चों को भी समझ नहीं आया कि कामरान कब और कैसे गायब हो गया.

जब कामरान काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया. आसपास के खेतों और जलभराव वाले इलाकों में खोजबीन शुरू हुई. ग्रामीणों की मदद से कुछ देर बाद उसका शव उसी पानी में मिला. मासूम का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां बेसुध हो गई, वहीं पिता गम से नि:शब्द नजर आए. गांव के लोग भी इस हृदयविदारक हादसे से स्तब्ध हैं.

घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी और क्षेत्रीय नेता गांव पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की. साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें. ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि गांव में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से बारिश के चलते पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है. बच्चों के खेलने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा, ऐसे में वे मजबूरन जलभराव वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है.


बता दे बाढ़ गंगा का बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने की गांवों में अलर्ट जारी किया है. प्रशसन ने गंगा और सोलानीसे सटे बालावाली, कलसिया, डुमनपुरी, सौॉपरी, केवलपुरी, पंडितपुरी, रायसी, रामपुर रायघटी, निरंजनपुर, महाराजपुर कला, महाराजपुर खुर्द गंगदासपुर, नंदपुर, शेरपुर बेला, माडाबेला, जोगावाला, दाबकी खेड़ा, चंद्रपरी खर्द, चंद्रपरी खादर, दल्लावाला, मखियाली कलां मखियाली खुर्, डौसनी, मुटकाबाद, गढी संघीपुर, जैनपुर खुद जैनपुर कला, लादपुर खर्द, लादपुर कलां, मुबारिकपुर, मोहम्मदपुर बुजु्ग, मोहम्मदपुर मथाना आदि गांवों में ग्रामीणा का सतकता बरतने के निर्देश दिए हैं.

पढे़ं- हर्षिल हेलीपैड पर बनी अस्थाई झील, नेशनल हाईवे भी डूबा, सिंचाई विभाग की टेक्निकल टीम ने की जांच

पढे़ं- उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी का आदेश, जानें कहां-कहां रहेंगे बंद

Last Updated : August 7, 2025 at 11:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

लक्सर में बाढ़लक्सर बाढ़ में डूबा बच्चाहरिद्वार में बारिशCHILD DROWNED IN LAKSAR FLOODCHILD DROWNED IN LAKSAR FLOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.