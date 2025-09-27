ETV Bharat / state

विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम, झारखंड पर्यटन विभाग ने प्रदूषण मुक्त पर्यटन क्षेत्र बनाने का किया आह्वान

विश्व पर्यटन दिवस पर रांची के ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

विश्व पर्यटन दिवस पर रांची के ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 9:34 PM IST

रांचीः पर्यटन स्थलों को प्रदुषित होने से बचाने के संकल्प के साथ आज विश्व पर्यटन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पर्यटन विभाग द्वारा रांची के एतिहासिक ऑड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम में इसकी झलक देखने को मिली.

इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ इस मौके पर झारखंड की समृद्ध कला, संस्कृति, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन निदेशक विजया जाधव, उप निदेशक पर्यटन राजीव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए क्विज प्रतियोगिता और चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

विश्व पर्यटन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat)

विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष चर्चा

इस मौके पर "ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज: इन्क्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया. इस चर्चा में शामिल विशेषज्ञों में संगीता खन्ना, डॉ. निशिकांत कुमार, अलीशा गौतम उरांव, अरुणा तिर्की, मानस मुखर्जी और डॉ. बासवी कीरो ने अपने विचार साझा किए.

इस अवसर पर पर्यटन निदेशक विजया जाधव ने कहा कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना हमारा उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि अभी भी पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है ऐसे में सोशल मीडिया एक बहुत ही मजबूत करी है जो उस स्थान के बारे में देश दुनिया को जानकारी दे सकती है.

छऊ नृत्य का आयोजन (ETV Bharat)

इस तरह के आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कला को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने झारखंड के पारंपरिक लोकनृत्य प्रस्तुत किए, साथ ही राज्य के विशिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई.

