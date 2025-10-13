ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में रास्ते का विवाद: बीच राह रोकनी पड़ी वृद्धा की शवयात्रा

गांव के ही एक पक्ष ने वृद्धा की अंतिम यात्रा बीच रास्ते रूकवा दी और दावा किया कि रास्ता नहीं बल्कि निजी जमीन है.

Villagers sitting with the dead body after blocking the road
रास्ता रोकने के बाद शव के साथ बैठे ग्रामीण (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 6:28 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के देवनगर में शमशान भूमि के रास्ते को लेकर विवाद हो गया. गांव के ही कुछ लोगों ने एक वृद्धा की अंतिम यात्रा बीच रास्ते में रुकवा दी. सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जय सिंह व थानाधिकारी हंसपाल सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश कर वृद्धा की शवयात्रा मोक्षधाम तक पहुंचाई. इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया.

आसींद के तहसीलदार जय सिंह ने बताया कि देवनगर में शवयात्रा रोकने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा. राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है, लेकिन राजस्व टीम रास्ते की जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी. ऐसे में मौके पर रास्ता नहीं था. गांव के ही लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. मौके पर राजस्व की धारा-91 के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया. समझाकर रास्ता खुलवाया. उसके बाद शव का अंतिम संस्कार हो गया. स्थायी समाधान के लिए जल्द 2 दिन में सेटलमेंट टीम से रास्ते का सीमांकन करा रास्ते का स्थायी समाधान कराया जाएगा.

अपना-अपना दावा: देवनगर निवासी 80 वर्षीय जम्मी देवी मेघवंशी का सोमवार को निधन हो गया. परिजन और गांव वाले शव यात्रा मोक्षधाम ले जा रहे थे कि तभी गांव के ही कुछ लोगों ने बीच रास्ते रुकवा दिया. उनका दावा था कि निजी जमीन से मोक्षधाम का रास्ता नहीं गुजरता, जबकि अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने दावा किया कि वर्षों से यह रास्ता मोक्षधाम की ओर जा रहा है. यह सार्वजनिक रास्ता है, जहां ग्रामीण और जमीन के मालिक अपना-अपना दावा जता रहे हैं.

समझाइश के बाद मामला शांत: तहसीलदार जय सिंह व आसींद थानाधिकारी हंसपाल सिंह मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और जमीन के मालिक से समझाइश कर अंतिम यात्रा को मोक्षधाम पहुंचाया और अंतिम संस्कार करवाया गया. आसींद डीवाईएसपी ओमप्रकाश ने कहा कि मामला ध्यान में आते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीण व दावा जताने वाले जमीन के मालिक से समझाइश कर अंतिम संस्कार कराया. भविष्य में कोई विवाद नहीं हो, उसके लिए दो दिन में रिपोर्ट बनाकर आसींद एसडीएम के समक्ष पेश की जाएगी. उसके बाद रास्ते का स्थायी समाधान हो जाएगी.

