भीलवाड़ा में रास्ते का विवाद: बीच राह रोकनी पड़ी वृद्धा की शवयात्रा

रास्ता रोकने के बाद शव के साथ बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 6:28 PM IST 2 Min Read

भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के देवनगर में शमशान भूमि के रास्ते को लेकर विवाद हो गया. गांव के ही कुछ लोगों ने एक वृद्धा की अंतिम यात्रा बीच रास्ते में रुकवा दी. सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जय सिंह व थानाधिकारी हंसपाल सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश कर वृद्धा की शवयात्रा मोक्षधाम तक पहुंचाई. इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया. आसींद के तहसीलदार जय सिंह ने बताया कि देवनगर में शवयात्रा रोकने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा. राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है, लेकिन राजस्व टीम रास्ते की जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी. ऐसे में मौके पर रास्ता नहीं था. गांव के ही लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. मौके पर राजस्व की धारा-91 के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया. समझाकर रास्ता खुलवाया. उसके बाद शव का अंतिम संस्कार हो गया. स्थायी समाधान के लिए जल्द 2 दिन में सेटलमेंट टीम से रास्ते का सीमांकन करा रास्ते का स्थायी समाधान कराया जाएगा. पढ़ें:शवयात्रा का रास्ता रोका, ग्रामीण बैठे धरने पर, एसडीएम की समझाइश के बाद हुआ अंतिम संस्कार