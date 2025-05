ETV Bharat / state

दो बार मिलिट्री पुलिस स्टेशन के सर्वर को हैक करने की कोशिश, पाकिस्तान के नाम से संदेश, FIR दर्ज - MILITARY POLICE STATION

दो बार मिलिट्री पुलिस स्टेशन के सर्वर को हैक करने की कोशिश ( प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image) )

Published : May 16, 2025 at 5:39 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 6:11 PM IST

देहरादून: थाना क्लेमनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत मिलिट्री पुलिस स्टेशन के सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया गया है. हैकर्स ने apk फाइल और पाकिस्तान नाम के साथ संदिग्ध मैसेज भेजे हैं. सेना द्वारा साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसके बाद साइबर थाना ने जीरो एफआईआर दर्ज करते हुए केस क्लेमेंटटाउन थाना को सौंपा है. केस की जांच पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दी गई है. बता दें कि, मुजम्मिल अहमद, डिवीजन प्रोवोस्ट यूनिट क्लेमनटाउन ने शिकायत दर्ज कराई कि मिलिट्री पुलिस स्टेशन (MPCR) को बीती 4 और 5 मई को कुछ संदिग्ध मैसेज मिले. मैसेज में सुरक्षा संबंधी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई है. दोनों दिन अलग-अलग नंबरों से मैसेज आए. दो बार मिलिट्री पुलिस स्टेशन के सर्वर को हैक करने की कोशिश (PHOTO- ETV Bharat) पहले दिन पाकिस्तान और भारत का नाम जोड़ते हुए कुछ अधूरा संदेश और एपीके फाइल भेजी गई. दूसरे दिन नई एसओपी और पॉलिसी मई 2025 के नाम से एपीके फाइल भेजी गई. हालांकि, फाइल को डाउनलोड नहीं किया गया. यदि गलती से भी फाइल डाउनलोड हो जाती तो स्टेशन का सैन्य सिस्टम हैक हो सकता था. सेना ने इसे साइबर हमले का प्रयास मनाते हुए पुलिस को सूचना दी. सेना की ओर से मिली शिकायत के आधार पर साइबर थाने से मिली रिपोर्ट के बाद अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही इस मामले की जांच पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दी गई है. पुलिस द्वारा उन मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है, जिनका उपयोग मैसेज भेजने के लिए किया गया है. - प्रमोद कुमार, एसपी सिटी- ये भी पढ़ें: साइबर वॉर से कैसे बचें? डिजिटल अटैक से बचने के लिए साइबर पॉलिसी जरूरी, उत्तराखंड भुगत चुका है परिणाम

Last Updated : May 16, 2025 at 6:11 PM IST