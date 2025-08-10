Essay Contest 2025

श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जन्माष्टमी पर धर्मांतरण के खिलाफ श्रद्धालु लेंगे संकल्प; सचिव कपिल शर्मा बोले- एक रहेंगे, नेक रहेंगे - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:00 बजे मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 6:25 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 7:42 PM IST

मथुरा : भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:00 बजे मनाया जाएगा. इस बार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु संकल्प लेते हुए नजर आएंगे. जन्मभूमि स्थान से 'एक रहेंगे नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे' का नारा लगाया जाएगा.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने रविवार को प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं देश के सभी प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. अब समय आ गया है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए. सनातन धर्म के साधु-संत मठ, मंदिर और देवालय हिंदुओं को जागृत करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने रविवार को प्रेसवार्ता की. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं. बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रहीं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देश में हिंदुओं पर घटना घट रही हैं. अपने देश में भी धर्मांतरण और लव जिहाद से कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है, इसलिए जागरूक होने की जरूरत है और संकल्प लेंगे.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर संकल्प होता है. बिना संकल्प के उत्सव अधूरा माना जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है, 'एक रहोगे तो नेक रहोगे', लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से इस बार संकल्प लिया जाएगा 'एक रहेंगे नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे'.

उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण का स्वरूप विकराल होता ही जा रहा है, इसे देखकर डर लगता है. पहले प्रताड़ना, लालच और डराकर धर्मांतरण कराया जाता था, लेकिन आज धन, बल, डराकर और लालच देकर धर्मांतरण जबरन कराया जाता है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी. देवालय, साधु-संत, मठ, मंदिर महामंडलेश्वर समाज को दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन करें. उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा, उस समय श्रद्धालुओं के हाथ में जल, पीला पुष्प और अक्षत लेकर बैठे और संकल्प लें.

Last Updated : August 10, 2025 at 7:42 PM IST

