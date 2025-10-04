ETV Bharat / state

सायरन बजते ही छोड़े आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार की...! दिल्ली में दंगा रोकने को एंटी रॉयट टीम तैयार

मॉक ड्रिल कर परखी क्षमताएं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा टीम ने किया जमकर अभ्यास

दिल्ली में एंटी रायट मॉक ड्रिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 5:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी जिले में शास्त्री पार्क स्थित बेल फार्म, यमुना खादर इलाके में एंटी रायट (Anti-Riot) ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस अभ्यास का उद्देश्य दंगों से निपटने के लिए तैयारियों को परखना था.

डीसीपी उत्तर-पूर्वी जिला आशीष मिश्रा के निर्देशन में सुबह ठीक 8 बजे शुरू हुई इस मॉक ड्रिल में कुल 170 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिनमें एक एसीपी, सात इंस्पेक्टर और 162 उपनिरीक्षक व अन्य रैंक के अधिकारी शामिल थे. अभ्यास के दौरान वॉटर कैनन, वज्र, विक्रांत वाहन और एंबुलेंस की वर्किंग की जांच की गई. साथ ही, गैस गन और A.R.E. जैसे उपकरणों के संचालन में स्टाफ की तत्परता और दक्षता का भी परीक्षण किया गया.

दिल्ली में एंटी रायट मॉक ड्रिल के दौरान मोर्चा संभालते पुलिसकर्मी. (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है. वर्ष 2020 में इस इलाके में बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हो चुका है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की जान गई थी. ऐसे में, पुलिस का हमेशा सतर्क और प्रशिक्षित रहना आवश्यक है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

दिल्ली में मॉक ड्रिल के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़ने पुलिसकर्मी. (ETV Bharat)

आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए टीम तैयार: इस मौके पर सुरक्षा उपकरणों की वास्तविक परिस्थितियों में जांच की गई और मॉक ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि पुलिस बल किसी भी आपातकालीन स्थिति में समन्वयित ढंग से कार्य कर सके. अभ्यास के दौरान एक वॉटर कैनन, वज्र, विक्रांत वाहन, 27 गैस गन और एक MSL वाहन को तैनात किया गया था.

बेल फार्म यमुना खादर पर हुई एंटी रायट मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

डीसीपी मिश्रा ने निर्देश दिए कि सभी उपकरण नियमित रूप से जांचे जाएं और पुलिस कर्मियों को लगातार ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में नियंत्रण क्षमता बनी रहे. उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास पुलिस बल को न केवल तकनीकी रूप से मजबूत करते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं.


