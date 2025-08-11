बहरोड: जिले के नीमराना में सोमवार को एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. उसने खुद ही पुलिस को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव मोर्चरी में रखवा दिया. नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मृतका मंजीता (30) है. आरोपी उसका पति भूपेश शर्मा (35) गंडाला गांव का है. वह कुछ वर्षों से गुजरात में काम करता था. यहां उसकी पत्नी उसके परिवार से अलग रह रही थी. दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. मीणा ने बताया कि प्रथमदृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है. इधर, डीग जिले के बहज गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी का गला काटकर घायल कर दिया.

मीणा ने बताया कि भूपेश तीन दिन से गुजरात से यहां आया हुआ था. आरोपी को शक था कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग है. इसके चलते वह उससे सही व्यवहार नहीं कर रही. सोमवार को उसके दोनों बच्चे स्कूल गए ​हुए थे. इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस बीच गुस्साए आरोपी ने महिला का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद आरोपी भूपेश ने खुद ही पु​लिस को फोन कर कहा कि उसने पत्नी को मार दिया है. शव घर पर ही रखा है.

थानाधिकारी ने बताया कि इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया. आरोपी को हिरासत में लिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है. मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मृतका के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है. शव का पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा.

युवक ने पत्नी का गला काटा: डीग जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. महिला के गले पर 2 से 3 इंच का घाव हो गया. उसका भरतपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

डीग कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा ने बताया कि महिला अपनी ननद के घर आई थी, जिससे उसका पति नाराज था. उन्होंने बताया कि मथुरा के लक्ष्मीनगर निवासी कुमकुम (28) बहज में अपनी ननद पिंकी और पूनम के घर आई हुई थी. इस बीच रात 11 बजे कुमकुम का पति शशि भी बहज आ गया. शशि घर आते ही अपनी पत्नी कुमकुम से झगड़ने लगा. उसका कहना था कि कुमकुम उसे बिना कहे घर से यहां क्यों आई?. वह रात को उसे वापस अपने घर ले जाने की जिद करने लगा. तब आरोपी की बहन पिंकी और पूनम ने अपने भाई को समझाया.

इसके बाद शशि रात को अपनी बहनों के घर पर ही रुकने के लिए तैयार हो गया. रात में सभी लोगों ने खाना खाया और बात करने लगे. कुमकुम अपने पति और दोनों बच्चों के साथ कमरे में सोने के लिए चली गई. इस बीच पति-पत्नी में रात को झगड़ा हो गया. अचानक कुमकुम के चिल्लाने की आवाज आई तो परिवार के लोग कमरे में पहुंचे. वहां कुमकुम के गले से खून निकल रहा था. पास में शशि खड़ा हुआ था. लोग कुमकुम को संभालने लगे. इस बीच मौका पाकर आरोपी शशि वहां से फरार हो गया.

महिला भरतपुर में भर्ती: पिंकी और पूनम के परिजन तुरंत कुमकुम को लेकर आरबीएम अस्पताल पहुंचे. यहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टर का कहना है कि कुमकुम के गले पर 2 से 3 इंच तक घाव है. अभी यह पता नहीं लगा है कि शशि ने अपनी पत्नी के गले पर किस चीज से हमला किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.