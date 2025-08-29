नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में छात्रों को ले जा रहा एक ई-रिक्शा पलट गया, इस हादसे में एक आठ साल की बच्ची की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे हुई जब ई-रिक्शा पहले एक मोटरसाइकिल से टकराया और फिर पलट गया. बच्ची एक निजी स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल से जाफराबाद पुलिस स्टेशन को एक स्कूली बच्ची के बारे में सूचना मिली थी, जिसे बाद में मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबकि मौजपुर इलाके में रहने वाली बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी अपनी बेटी को शाहदरा स्थित स्कूल ले जा रही थी. रास्ते में, उन्होंने एक ई-रिक्शा लिया और मौजपुर चौक पहुचने से पहले ही वह पलट गया, जिससे बच्ची घायल हो गई.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें देखा गया कि मौजपुर के एक व्यस्त इलाके में ई-रिक्शा तेज़ गति से चलते हुए दिखाई दे रहा है, इसके बाद ई रिक्शा एक बाइक सवार से टकराकर पलट जाता है. रिक्शे में कई स्कूली बच्चे और एक टीचर सवार थे, चश्मदीदों के मुताबिक बच्ची नीचे दब गई. जिससे उसकी मौत हो गई. आस-पास के कई लोग गिरे हुए ई-रिक्शा को उठाने और गिरी हुई मोटरसाइकिल के सवार की मदद करने के लिए आए. इसके बाद ई-रिक्शा चालक बच्चे और उसकी मां को अस्पताल ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

मौके से फरार हुआ ई रिक्शा चालक

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने के बाद, रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया. अधिकारी ने कहा, "स्थिति का फायदा उठाकर ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान और घटना का क्रम जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है" जाफराबाद पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि सुराग जुटाने और फरार ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं. आगे की जांच जारी है.

टीचर बनना चाहती थी 8 साल की आशिता

अपना आठवां जन्मदिन मनाने के ठीक एक महीने बाद, आशिता पीठ पर स्कूल बैग और आंखों में शिक्षिका बनने के सपने लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में बच्चों को ले जा रहा एक ई-रिक्शा पलट जाने से वह कक्षा में नहीं पहुंच पाई. पीड़ित परिवार ने बताया था बेटी टीचर बनना चाहती थी.

मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि '"हर दिन, मैं उसे अपने वाहन से स्कूल छोड़ता था। लेकिन उस दिन घर पर पूजा थी और मुझे काम पर जल्दी जाना था। इसलिए मेरी पत्नी और दो बेटियाँ, जिनमें बड़ी बेटी आशिता भी शामिल थी, अकेले ही चली गईं,"

पीड़ित पिता ने ये भी बताया कि "उन्होंने वाहन की तलाश की, लेकिन सुबह होने के कारण उन्हें कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने आशिता की शिक्षिका को अपने बच्चे के साथ एक ई-रिक्शा में देखा और उसमें सवार होने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों बाद, सब कुछ बदल गया।" "वह हमारी ज़िंदगी की रोशनी थी अब हमारा घर अंधेरे में डूब गया है,"

"उसने मुझे पिता बनाया। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि किसी और माता-पिता को यह सब न सहना पड़े," उन्होंने आगे कहा, "हमारी बेरहम किस्मत देखिए, हमारी बेटी को छोड़कर सब बच गए। वह हमारी धूप थी, हमेशा घर में चहचहाती रहती थी। वह हमारे परिवार की जान थी।"

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाईं गईं टीमें

अधिकारियों ने कहा कि फरार चालक का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "चालक की पहचान करने और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए टीमें तैनात की गई हैं".

दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 15 जून के बीच, शहर में ई-रिक्शा चालकों को विभिन्न उल्लंघनों के लिए 2,30,617 चालान जारी किए गए, जिनमें लापरवाही से वाहन चलाना, अनुचित पार्किंग और बिना वैध लाइसेंस के या निर्धारित समय से बाहर वाहन चलाना शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दिल्ली में 1.2 लाख ई-रिक्शा आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, लेकिन हज़ारों ई-रिक्शा बिना वैध दस्तावेज़ों के चल रहे हैं, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाली शहर की सड़कों पर सुरक्षा और भीड़भाड़ का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.

ये भी पढ़ें- दरियागंज हादसे पर NHRC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, इमारत का हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की हुई थी मौत

ये भी पढ़ें- सरिता विहार में गाड़ी चलाने की जिद ने ली एक की जान, तेज रफ्तार जीप की ट्रक से भिड़ंत