AMU की प्रोफेसर विभा शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025; राष्ट्रपति 5 सितंबर को दिल्ली में करेंगी सम्मानित - NATIONAL TEACHER AWARD 2025

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. देशभर के 21 शिक्षकों में प्रो. विभा का भी नाम.

AMU की प्रोफेसर विभा शर्मा का फाइल फोटो. (Photo Credit; AMU PRO)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 10:47 AM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर विभा शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रदान किया जाता है.

प्रो. विभा शर्मा को यह पुरस्कार आगामी 5 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी. प्रो. शर्मा देशभर से चुने गए 21 शिक्षकों में से एक हैं, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त होगा.

यह पुरस्कार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जिसमें प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और 50 हजार रुपए शामिल हैं. प्रो. शर्मा एएमयू में जनसंपर्क प्रभारी के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं. उन्होंने एक कुशल शिक्षिका और प्रशासक के रूप में विश्वविद्यालय को गौरान्वित किया है.

एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने उनको बधाई दी है. उनका कहना है कि यह सम्मान न केवल प्रो. विभा शर्मा की प्रतिबद्धता और विद्वता का प्रमाण है, बल्कि यह एएमयू के उस संकल्प को भी दर्शाता है जो शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है. उन्होंने प्रो. शर्मा के मूक्स और स्वेयम पाठ्यक्रमों के डिजाइन में योगदान और नाटक तथा रंगमंच अध्ययन में विशेषज्ञता की भी प्रशंसा की.

सहकुलपति प्रो. एम मोहसिन खान ने इस उपलब्धि को एएमयू के लिए गौरव का क्षण बताया. कहा कि यह विश्वविद्यालय की उस मजबूत शैक्षणिक संस्कृति का प्रमाण है, जो उत्कृष्ट शिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है. एएमयू रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान का कहना है कि ऐसे राष्ट्रीय सम्मान एएमयू के शिक्षकों को प्रेरित करते हैं कि वे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दें.

कला संकाय के डीन, प्रो. टीएन सतीसन ने प्रो. शर्मा की शोध उपलब्धियों और नवोन्मेषी शिक्षण विधियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी शिक्षण शैली और अनुसंधान छात्रों व सहकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं. उनका कार्य न केवल हमारे संकाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी सुदृढ़ करता है.

अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रो. शाहीना तरन्नुम का कहना है कि प्रो. विभा शर्मा की यह उपलब्धि विभाग के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के शिक्षण को उच्च अकादमिक मानकों के साथ जोड़ा है, जिससे हमारे शैक्षणिक वातावरण को अत्यधिक समृद्धि मिली है.

एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा का कहना है कि प्रो. शर्मा की मीडिया से संबंधित दक्षता ने विश्वविद्यालय की सार्वजनिक छवि को सशक्त किया है. उनका यह राष्ट्रीय सम्मान एएमयू की उपलब्धियों में एक और कीर्ति-चिह्न जोड़ता है. पूरे एएमयू समुदाय ने प्रो. विभा शर्मा को इस प्रेरणादायक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी है. यह सम्मान देशभर के शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बनकर उभरा है.

