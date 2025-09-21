ETV Bharat / state

AMU मेडिकल कॉलेज को मिला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर; 8 जिलों के मरीजों को मिलेगी सर्जरी की विश्वस्तरीय सुविधा

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निदेशक योगेश कुमार ने कहा, कंपनी लाभ का 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर खर्च करती है.

AMU मेडिकल कॉलेज को मिला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर.
AMU मेडिकल कॉलेज को मिला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 21, 2025

अलीगढ़: मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) में तीन अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (OT) का उद्घाटन किया गया. यह सुविधा शुरू होने से अब मरीजों को बड़े शहर या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें अलीगढ़ में ही विश्वस्तरीय सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी. यह मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से शुरू किया गया है.

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि कंपनी नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है. इसका नियम है कि कंपनी अपने लाभ का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत खर्च करती है. इसी फंड से अलीगढ़ को अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा कि पावर ग्रिड हर साल लगभग 16,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाता है. इसका 2 प्रतिशत हिस्सा समाज सेवा पर खर्च किया जाता है.

लाखों मरीजों को मिलेगा लाभ: कुलपति प्रो. नईमा खातून ने इस परियोजना के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस सुविधा से अलीगढ़ के अलावा आसपास के 12 जिलों के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा. अनुमान है, कि लगभग 8 लाख मरीज प्रति वर्ष इससे लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि यह केवल मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भी आधुनिक तकनीक पर प्रशिक्षण का अवसर है.

मरीजों को मिलेगा विश्वस्तरीय सर्जरी का फायदा. (Video Credit: ETV Bharat)

सुरक्षित ऑपरेशन की सुविधा: जेएनएमसी के प्रिंसिपल प्रो. मोहम्मद हबीब रजा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पहले से 30 ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं. यह तीन नए ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल अत्याधुनिक और उन्नत तकनीक से लैस हैं, जो देश के कुछ ही बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं.

उन्होंने कहा कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में लगी मशीनें और तकनीक ऑपरेशन को न केवल अधिक सुरक्षित बनाएंगी, बल्कि मरीज की रिकवरी भी तेजी से होगी. यहां ऑपरेशन के दौरान कीटाणुओं को पनपने से रोकने की विशेष तकनीक लगी है. इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर का तापमान नियंत्रित रहेगा, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों को सुरक्षित माहौल मिलेगा.

8 जिलों के मरीज पहुंचते हैं अलीगढ़: उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन लगभग 7 हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं. यह मरीज अलीगढ़ सहित आस-पास 8 जिलों से आते हैं. अस्पताल में 1300 बेड की सुविधा है. अब इन अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में यूरोलॉजी, हेपटो-पेनक्रियाटो-बिलियरी (HPB), गैस्ट्रो सर्जरी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की सर्जरी स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगी. इसके अलावा लेजर तकनीक और अन्य एडवांस्ड उपकरणों से जटिल और हाई रिस्क सर्जरी भी आसानी से की जा सकेगी.

पावर ग्रिड की तरफ से मिला फंड: प्रो. रजा ने कहा कि अब तक मरीजों को इस तरह की उन्नत सर्जरी के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. अब यह सुविधा अलीगढ़ में ही उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन थिएटर अगले सप्ताह से कार्यशील हो जाएंगे. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं. गोरखपुर एम्स में 45 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों के अटेंडेंट्स के लिए विश्राम सदन बनाया जा रहा है. वहीं, गाजीपुर में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है. कंपनी का लगभग 70 प्रतिशत CSR फंड स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है.

