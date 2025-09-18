ETV Bharat / state

एएमयू के चिकित्सकों ने की सफल सर्जरी; युवक के जबड़े से निकाला बड़ा ट्यूमर, 13 साल पहले भी हुआ था ऑपरेशन

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के डॉ. जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. डाॅक्टरों ने एक युवक (22) के जबड़े से बड़ा ट्यूमर निकाला है. यह युवक पिछले कई साल से अधिक समय से इस बीमारी से परेशान था.

एएमयू के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 13 साल पहले पहली बार मरीज का अहमदाबाद में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ महीनों में ही ट्यूमर फिर उभर आया. एएमयू के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने चार घंटे तक ऑपरेशन किया.

विभागाध्यक्ष प्रो. सज्जाद अब्दुर रहमान के नेतृत्व में फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टरों की टीम ने यह जटिल सर्जरी की. टीम में डॉ. मोहम्मद दानिश, डॉ. ताबिश उर रहमान, सीनियर रेजिडेंट डॉ. अनुप्रिया और जूनियर रेजिडेंट डॉ. जिंगशाइहुन, डॉ. रोशनी और डॉ. लवकुश शामिल रहे. एनेस्थीसिया विभाग की टीम का नेतृत्व डॉ. सैयद कमरान हबीब ने किया. मरीज तेजी से ठीक हुआ और एक हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.