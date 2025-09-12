ETV Bharat / state

अमरोहा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या; VIDEO में 4 को बताया जिम्मेदार, सूदखोरों से था परेशान

रिटायर्ड CO के बेटे की पत्नी ने बताया कि ब्लैकमेलिंग और बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे थे.

राहिल उस्मानी का फाइल फोटो. (Photo Credit; Family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
अमरोहा: यूपी के अमरोहा में सूदखोरों और सफेदपोश लुटेरों की प्रताड़ना से परेशान होकर रिटायर पुलिस अधिकारी शाहिद हुसैन के बेटे राहिल उस्मानी ने आत्महत्या कर ली. जान देने से पहले राहिल ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. इन लोगों में एक अमरोहा के मशहूर कारोबारी ताहिर मंसूरी व उनके साथी सतवंत, बब्बू व सूदखोर आसिफ शामिल हैं.

राहिल की पत्नी अकमीला परवीन ने बताया कि सूदखोरों और सफेदपोश लुटेरों के गिरोह ने सोची-समझी साजिश के तहत उसके पति को जाल में फंसाया. आरोपियों में सतवंत चौधरी, बब्बू उर्फ बब्बू चिकन वाला, आसिफ उर्फ आसिफ नमकीन वाला और शहर के मशहूर कारोबारी परिवार के ताहिर मंसूरी शामिल बताए गए हैं. राहिल उस्मानी ने मरने से पहले बनाई वीडियो में सभी के नाम लिए हैं.

राहिल की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि इन कथित सफेदपोश लुटेरों ने राहिल उस्मानी और उसके भाई से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करा लिए थे. साथ ही जमीन के सौदे के नाम पर करीब 11 करोड़ 59 लाख रुपए हड़प लिए. इसके बाद लगातार ब्लैकमेलिंग और बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

परेशानी की हद तब पार हुई जब राहिल उस्मानी ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया. शोर सुनकर जब दरवाजा तोड़ा गया तो परिवार के सामने दर्दनाक मंजर था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

