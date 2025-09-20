ETV Bharat / state

अमृत भारत स्टेशन योजना से सिरसा स्टेशन चकाचक, लेकिन खौफ के साए में जीआरपी जवान

सिरसा जीआरपी का बदहाल बैरक ( Etv Bharat )

Published : September 20, 2025 at 8:42 PM IST

सिरसाः अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहां राज्यभर में स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. वहीं जीआरपी पुलिस की बैरकों की कोई सुध नहीं ले रहा. जीआरपी से जुड़े पुलिसकर्मी सहित अन्य कर्मी खंडहर हो रहे जर्जर बैरकों में रहने को मजबूर हैं. हर रोज छतों से मलबा गिर रहा है. पुलिस कर्मियों की रातों की नींद उड़ गई है. भय के साए में पुलिसकर्मी समय बिता रहे हैं. बैरकों में रहने वाले कर्मियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया है. अब रेलवे पुलिस जवान, कर्मी और अफसरों की जान भगवान भरोसे ही है. 'चैन से सोए हुए अरसा ही बीत गया है': जीआरपीकर्मी संदीप कुमार ने भरे मन से दुखड़ा रोते हुए बताया कि "लोगों की सुरक्षा करने वाली जीआरपी खुद सुरक्षित नहीं है. बैरक बने हुए 40 साल हो गए हैं. आज तक बैरक में न तो वाइटवाश हुआ है और न ही रिपेयरिंग की गई है. बैरक की हालत इतनी कंडम है कि कभी भी भरभरा के गिर सकती है. हर रोज छतों से मलबा गिर रहा है. बारिश के दिनों में बैरक में रहना खतरों से खाली नहीं है. पुलिस कर्मियों की नींदें भी उड़ी हुई है. चैन से सोए हुए अरसा ही बीत गया है. रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने समस्या को लेकर कई दफा रेलवे अधिकारियों को सूचित किया लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली, ना ही किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है." हादसों को आमंत्रण देता सिरसा जीआरपी बैरक (Etv Bharat) कर्मियों ने खुद से कराई रिपेयरिंगः जीआरपीकर्मी इंद्राज ने बताया कि "बारिश के दिनों में बैरकों में पानी जमा हो गया था. छतों से मलबा गिरने से वे बाल बाल बचे. बैरक के कमरे, किचन, मालखाना और टॉयलेट की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं. बैरकों में हर समय 10 से 15 कर्मी रहते हैं. खुद अपने स्तर पर कर्मियों ने जर्जर कमरों की रिपेयरिंग भी करवाई है. लेकिन कुछ दिनों बाद ही टूटी गई. अब तो कमरों के लैंटर से सरिये बाहर निकल चुके हैं. बैरक कभी भी गिर सकता है."