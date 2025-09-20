अमृत भारत स्टेशन योजना से सिरसा स्टेशन चकाचक, लेकिन खौफ के साए में जीआरपी जवान
सिरसा स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना से चमक रहा है. रेल यात्रियों की सुरक्षा करने वाले जीआरपी जवान मौत के साये में जी रहे हैं.
Published : September 20, 2025 at 8:42 PM IST
सिरसाः अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहां राज्यभर में स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. वहीं जीआरपी पुलिस की बैरकों की कोई सुध नहीं ले रहा. जीआरपी से जुड़े पुलिसकर्मी सहित अन्य कर्मी खंडहर हो रहे जर्जर बैरकों में रहने को मजबूर हैं. हर रोज छतों से मलबा गिर रहा है. पुलिस कर्मियों की रातों की नींद उड़ गई है. भय के साए में पुलिसकर्मी समय बिता रहे हैं. बैरकों में रहने वाले कर्मियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया है. अब रेलवे पुलिस जवान, कर्मी और अफसरों की जान भगवान भरोसे ही है.
'चैन से सोए हुए अरसा ही बीत गया है': जीआरपीकर्मी संदीप कुमार ने भरे मन से दुखड़ा रोते हुए बताया कि "लोगों की सुरक्षा करने वाली जीआरपी खुद सुरक्षित नहीं है. बैरक बने हुए 40 साल हो गए हैं. आज तक बैरक में न तो वाइटवाश हुआ है और न ही रिपेयरिंग की गई है. बैरक की हालत इतनी कंडम है कि कभी भी भरभरा के गिर सकती है. हर रोज छतों से मलबा गिर रहा है. बारिश के दिनों में बैरक में रहना खतरों से खाली नहीं है. पुलिस कर्मियों की नींदें भी उड़ी हुई है. चैन से सोए हुए अरसा ही बीत गया है. रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने समस्या को लेकर कई दफा रेलवे अधिकारियों को सूचित किया लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली, ना ही किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है."
कर्मियों ने खुद से कराई रिपेयरिंगः जीआरपीकर्मी इंद्राज ने बताया कि "बारिश के दिनों में बैरकों में पानी जमा हो गया था. छतों से मलबा गिरने से वे बाल बाल बचे. बैरक के कमरे, किचन, मालखाना और टॉयलेट की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं. बैरकों में हर समय 10 से 15 कर्मी रहते हैं. खुद अपने स्तर पर कर्मियों ने जर्जर कमरों की रिपेयरिंग भी करवाई है. लेकिन कुछ दिनों बाद ही टूटी गई. अब तो कमरों के लैंटर से सरिये बाहर निकल चुके हैं. बैरक कभी भी गिर सकता है."
"पत्र लिखा पर कोई सुनवाई नहीं" : कुक शंकर कुमार ने बताया कि "बैरक के आसपास बड़ी-बड़ी घास और झाड़ियां उगी हुई है. रेलवे कर्मचारी कभी भी सफाई करने नहीं आते हैं. बारिश के दौरान दो बार सांप निकल चुका है. सीवरेज ओवरफ्लो है. टॉयलेट की टोटियां से लेकर वॉश बेसिन टूटा पड़ा है. दरवाजों की हालत भी खस्ता है. छतें कमजोर होने के चलते पानी की टंकी रखने का जुगाड़ बनाकर रेलवे की पटरी के सहारे टिकाई हुई है. कई बार रेलवे अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं. आरपीएफ की बैरक तो केंद्र सरकार ने बना दी लेकिन जीआरपी को राज्य सरकार बना नहीं रही. रेलवे अधिकारियों का तर्क है कि बैरक को खाली कर दो. मुलाजिमों ने कहा कि रहने के लिए जगह ही नहीं है.
क्या बोले जीआरपी प्रभारीःजीआरपी थाना प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि "कंडम बैरक को लेकर कई बार रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. मुलाजिम भय के साए में रह रहे हैं. बैरक में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं. हर दिन मलबा गिर रहा है. रेलवे विभाग जीआरपी के साथ भेदभाव रवैया अपना रहा है. आरपीएफ की बैरक नई बन गई है. लेकिन जीआरपी की नहीं बना रहे हैं. इस मामले को लेकर कई बार रेलवे अथॉरिटी को भी सूचित किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."
वरीय अधिकारियों से उम्मीदः रणबीर सिंह ने कहा कि "वे इस मामले को लेकर रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों को भी सूचित किया गया है. अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है. पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा और उनकी क्वार्टर की मरम्मत जल्द से जल्द होगी."
क्या बोले सीनियर डीसीएमः फोन पर जब बीकानेर मंडल के सीनियर डीसीएम भूपेश यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि "जीआरपी के साथ भेदभाव रवैया अपनाने जैसी कोई बात नहीं है. इस बारे में इंजीनियर सेक्शन से बात करेंगे. अगर ऐसी बात है तो जल्द समाधान करवाएंगे."
ये भी पढ़ें-कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित होगी भिवानी हवाई पट्टी, अमृत भारत स्टेशन में शामिल होगा भिवानी जंक्शन