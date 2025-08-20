ETV Bharat / state

दीपावली व छठ से पहले दिल्ली से गया तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइमिंग - AMRIT BHARAT EXPRESS TRAIN

दीपावली और छठ महापर्व पर दिल्ली जंक्शन से गया जंक्शन के बीच अब नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी.

दिल्ली से गया ट्रेन
दिल्ली से गया ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 7:48 PM IST

नई दिल्ली: दीपावली और छठ महापर्व से पहले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली जंक्शन से गया जंक्शन के बीच अब नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया है. इससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस ट्रेन की उद्घाटन सेवा 22 अगस्त 2025 को गया जंक्शन से संचालित होगी. उद्घाटन स्पेशल (गाड़ी संख्या 03621) सुबह 10:50 बजे गया जंक्शन से चलेगी, जो अगले दिन तड़के 4:30 बजे दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन) पहुंचेगी.

इस दौरान यह अमृत भारत ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूण्डला, गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. इससे इन क्षेत्रों के लोगों को ट्रेन का लाभ मिलेगा.

28 अगस्त से नियमित सेवा: ट्रेन संख्या 13697/13698 अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 28 अगस्त 2025 से शुरू होगा. गया जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के लिए (ट्रेन संख्या 13697) ट्रेन हर रविवार व गुरुवार को दोपहर 4:30 बजे चलेगी. इसके अगले दिन यह ट्रेन दोपहर 12:00 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. वहीं, दिल्ली जंक्शन से गया जंक्शन के लिए (ट्रेन संख्या 13698) यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को दोपहर 2 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:55 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस
अमृत भारत एक्सप्रेस (EtV Bharat)

इस स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया और दिल्ली के बीच अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूण्डला और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. इससे इन स्टेशनों से भी लोग ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे. लोग इस ट्रेन में समय रहते टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें आरक्षित सीट पर सफर करने में कोई असुविधा न हो.

ट्रेन में सामान्य श्रेणी के कोच: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस ट्रेन में यात्रियों की सहूलियत के लिए शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं. इस ट्रेन में एसी कोच नहीं है. कम पैसे में प्रीमियम ट्रेनों की तरह तेज और सुविधाजनकर सफर लोगों को मुहैया कराने के उद्देश्य से इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. अब गया से दिल्ली तक सीधी और आरामदायक यात्रा के लिए यह ट्रेन खासतौर पर सहायक साबित होगी. यात्रियों को अभी तक पटना, वाराणसी या अन्य मार्गों से होकर आना-जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधे गया-दिल्ली के बीच यह नई सुविधा उपलब्ध होगी.

