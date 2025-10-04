ETV Bharat / state

महतारी वंदन की सौगात: माई दंतेश्वरी की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों मिलेगी

महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जगदलपुर से जारी करेंगे.

MAHATARI VANDAN AMOUNT
महतारी वंदन की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read
रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं. माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार के मौके पर अमित शाह महतारी वंदन योजना की राशि हितग्राही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे. 606 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि महिलाओं के खाते में डाली जाएगी. महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त की राशि का लाभ प्रदेश की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा.

महतारी वंदन की 20वीं किस्त: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 4 अक्टूबर को जारी होने वाली 20वीं किस्त की राशि 606 करोड़ 94 लाख रुपये के अंतरण के बाद, महतारी वंदन योजना का कुल वित्तीय आंकड़ा बढ़कर 12983 करोड़ 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगा.

1 मार्च 2024 से महिलाओं को मिल रहा लाभ: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 से की थी. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकें बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें.

अब तक इस योजना के अंतर्गत 19 किस्तों में महिलाओं को कुल 12376 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है. यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय पारदर्शिता का उदाहरण है बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी है.

MAHTARI VANDAN CHHATTISGARH महतारी वंदन की सौगात AMIT SHAH JAGDALPUR अमित शाह छत्तीसगढ़ MAHATARI VANDAN AMOUNT

