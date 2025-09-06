एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र को कार से ले गया था दोस्त; पार्किंग में छात्रा ने साथी छात्र संग जड़े थे थप्पड़, पिता ने लगाए गंभीर आरोप, FIR दर्ज

ETV Bharat / state

एफआईआर के मुताबिक, छात्र के पिता मुकेश ने चिनहट थाने में आयुष यादव, जान्हवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक व आर्यमन शुक्ला के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ : राजधानी के एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र को कार में बंधक बनाकर पीटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. चिनहट थाना पुलिस ने पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर छात्रा समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पिता ने बताया कि शिखर एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र है. 26 अगस्त को शिखर यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था. हनीमैन चौराहे पर शिखर का दोस्त उसे लेने आया था. दोनों साथ में बैठकर कार से यूनिवसिर्टी गये थे. पार्किंग में कार पार्क करने के दौरान आयुष यादव, जाहन्वी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक व आर्यमन शुक्ला गाड़ी के पास आये.

आरोप है कि लगभग 45 मिनट तक सभी ने बेटे से बात की. इस दौरान धमकी दी और गाली गलौज करने लगे. उनका कहना है कि मेरे बेटे का 11 जून को लखनऊ मेडिकल काॅलेज में बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था. वह डाॅक्टर की सलाह पर छड़ी लेकर आता जाता है. उनका आरोप है कि शिखर ने क्लास में जाने की बात कही तो जाहन्वी मिश्रा व आयुष यादव ने ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे और गालियां दीं. इन सब घटना के समय छात्र विवेक सिंह व मिलाय बनर्जी ने पूरे समय वीडियो रिकार्डिंग की.



चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चन्द्र मिश्रा ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर आयुष यादव, जाहन्वी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह, आर्यमन शुक्ला के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.





