ETV Bharat / state

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या अचानक पहुंचीं भोपाल, कालीबाड़ी में किया पूजन

नव्या पर टिकीं सबकी निगाहें ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 2, 2025 at 10:03 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 10:11 PM IST 3 Min Read

भोपाल : बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस के साथ सांसद जया बच्चन भोपाल की जिस कालीबाड़ी में पूजा करने कई बरस तक आती रहीं है. लेकिन दशहरे के मौके पर उसी कालीबाड़ी में उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा भी पहुंचीं. नव्या का भोपाल से यूं भी जुड़ाव रहा है. लेकिन इस बार की भोपाल यात्रा में उन्होंने अपनी जड़ों और अपनी परंपरा को करीब से जाना. वे अपनी नानी जया बच्चन की बहन नीता भादुड़ी के साथ कालीबाड़ी पहुंची थीं. सफेद कुर्ते में पहुंची नव्या नवेली यहां सिंदुर खेला में भी शामिल हुईं. उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि भोपाल बहुत सुंदर है. नव्या पर टिकीं सबकी निगाहें नए भोपाल के टीटी नगर स्थित कालीबाड़ी में नवरात्र के बाद आज दशमी को सिंदूर खेला हुआ. इस दिन मां दुर्गा की परंपरागत ढंग से विदाई की जाती है. ढाक के थाप और धुदुची नृत्य के बीच यहा लोगों की निगाहें एकचेहरे पर टिक गईं. ये चेहरा जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का था. बंगाली रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़ाव रखने वाली नव्या इस बार उसी कालीबाड़ी में पहुंची थीं, जहां उनकी नानी जया बच्चन और उनकी बहनें रीता और नीता हर नवरात्र में पहुंचती रही हैं. जया बच्चन तो अपने बचपन के दिनों से अपनी मां इंदिरा भादुड़ी के साथ इस कालीबाड़ी में पहुंचती रही हैं.

Last Updated : October 2, 2025 at 10:11 PM IST