अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या अचानक पहुंचीं भोपाल, कालीबाड़ी में किया पूजन

नव्या पर टिकीं सबकी निगाहें (Etv Bharat)
Published : October 2, 2025 at 10:03 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 10:11 PM IST

भोपाल : बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस के साथ सांसद जया बच्चन भोपाल की जिस कालीबाड़ी में पूजा करने कई बरस तक आती रहीं है. लेकिन दशहरे के मौके पर उसी कालीबाड़ी में उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा भी पहुंचीं. नव्या का भोपाल से यूं भी जुड़ाव रहा है. लेकिन इस बार की भोपाल यात्रा में उन्होंने अपनी जड़ों और अपनी परंपरा को करीब से जाना. वे अपनी नानी जया बच्चन की बहन नीता भादुड़ी के साथ कालीबाड़ी पहुंची थीं. सफेद कुर्ते में पहुंची नव्या नवेली यहां सिंदुर खेला में भी शामिल हुईं. उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि भोपाल बहुत सुंदर है.

नए भोपाल के टीटी नगर स्थित कालीबाड़ी में नवरात्र के बाद आज दशमी को सिंदूर खेला हुआ. इस दिन मां दुर्गा की परंपरागत ढंग से विदाई की जाती है. ढाक के थाप और धुदुची नृत्य के बीच यहा लोगों की निगाहें एकचेहरे पर टिक गईं. ये चेहरा जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का था. बंगाली रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़ाव रखने वाली नव्या इस बार उसी कालीबाड़ी में पहुंची थीं, जहां उनकी नानी जया बच्चन और उनकी बहनें रीता और नीता हर नवरात्र में पहुंचती रही हैं. जया बच्चन तो अपने बचपन के दिनों से अपनी मां इंदिरा भादुड़ी के साथ इस कालीबाड़ी में पहुंचती रही हैं.

नव्या ने फिर कहा भोपाल बहुत सुंदर है

नव्या नवेली दशहरे पर सिंदुर खेला के समय कालीबाड़ी पहुंची थीं. हांलाकि, उन्होंने सिंदूर नहीं खेला. उन्होंने मां दुर्गा के सामने खड़े होकर आराधना की और मां दुर्गा की विदाई की परंपरा और आस पास के माहौल को समझा. लोगों के लिए अमिताभ बच्चन और जया की नातिन नव्या का इस तरह से अचानक आम लोगों की भीड़ से निकलकर कालीबाड़ी पहुंचना हैरत का विषय था. नव्या से इस मौके पर मीडिया ने चर्चा भी की. हांलाकि वे बहुत बात करने के मूड में नहीं थीं. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भोपाल बहुत खूबसूरत है. जब सवाल किया गया कि आपने मां से क्या मांगा? तो उन्होने कहा कि बहुत सारी विशेज मांगी.

भोपाल की मुरीद हैं फैशन डिजाइनर नव्या

27 बरस की नव्या फैशन डिजाइनर हैं. इसके पहले भी वे भोपाल आ चुकी हैं और तब उन्होंने पुराने भोपाल की गलियों का रुख किया था. यहां उन्होंने पुराने भोपाल में जो चाट खाई थी उसका जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी किया था.

भोपाल के राजधानी बनने से पहले थी कालीबाड़ी

भोपाल राजधानी 1956 में बना लेकिन उसके पहले देश और प्रदेश के हिस्सों से जो बंगाली समुदाय भोपाल आया था. उन्होंने 1950 में ही कालीबाड़ी की स्थापना कर दी थी. जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे, टीटीगर नगर इलाके के नजदीक ही रहते थे. लिहाजा उनकी पत्नी इंदिरा भादुड़ी, बेटी रीता, नीता और जया भादुड़ी के साथ इसी कालाबाड़ी में नवपात्र के मौके पर आती थीं. बंगाली समाज से जुड़े कमलेश बैनर्जी ने कहा, '' ये परंपरा का निर्वाह हम लगातार कर रहे हैं. दुर्गोत्सव हर बार नए और भव्य रूप में होता है.''

