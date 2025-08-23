शिवहर: बिहार के शिवहर के पिपराही प्रखंड के धनकौल गांव के बाखार टोला की रहने वाली अमिता देवी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. गरीबी के अंधेरे में भी उनके हौसले की रोशनी ने रास्ता दिखाया है. अमिता कहती हैं, "गरीबी क्या नहीं करवाती, जो न कराए वो गरीबी करवा देती है."

अमिता ने नहीं मानी हार: 17 अप्रैल 2009 को पुनकाल पटेल और गुड़िया देवी की बेटी अमिता की शादी हुई थी. उनके चार बच्चे थे, आयशी नव्या, प्रज्ञा दीक्षा, आर्यन कुमार और एक बेटा, जो बीमारी के कारण चल बसा. पति मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चों के पालन-पोषण वो अकेले सही से नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में अमिता ने हार नहीं मानी और ई-रिक्शा चलाने का फैसला किया.

गरीबी को चुनौती को मात देती अमिता (ETV Bharat)

ई-रिक्शा: आजीविका का सहारा: साल 2023 से अमिता ई-रिक्शा चला रही हैं. दो साल के इस सफर में उन्होंने बताया कि इससे घर का खर्च चल जाता है. लेकिन यह रास्ता आसान नहीं. समाज की नजरें, यात्रियों का व्यवहार और रास्ते की मुश्किलें उनके सामने हर दिन नई चुनौती लाती हैं. कुछ यात्री उनके ई-रिक्शा में बैठने से कतराते हैं, कुछ ताने मारते हैं. फिर भी, अमिता कहती हैं, "सबको हैंडल करना पड़ता है." उनके पति का सहयोग सीमित है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें मजबूत बनाया है.

शिक्षा का सपना, गरीबी की दीवार: अमिता की जिंदगी में शिक्षा हमेशा से एक अधूरा सपना रही. 2010 में मैट्रिक पास करने वाली वह अपने गांव की पहली लड़की थीं लेकिन गरीबी और ससुराल की जिम्मेदारियों ने उनकी पढ़ाई रोक दी. वह कहती हैं, "पढ़ने की चाहत शुरू से थी, लेकिन हालात ने मजबूर किया." ससुराल में सुविधाओं का अभाव और आर्थिक तंगी ने उनके सपनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन अमिता ने हार नहीं मानी.

गरीबी को चुनौती (ETV Bharat)

बच्चों का भविष्य, अमिता का संकल्प: अमिता के तीन बच्चे दो बेटियां और एक बेटा स्कूल में पढ़ रहे हैं. वह बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद संजीदा हैं. वह कहती हैं, "मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें." अपने एक बेटे की बीमारी से हुई मौत उनके लिए गहरा सदमा थी. 14 साल का बेटा मिर्गी और ब्रेन टीबी से जूझ रहा था, लेकिन गरीबी के कारण निजी अस्पताल में इलाज संभव नहीं हुआ. सरकारी अस्पताल की सुविधाएं भी कम थीं.

अमिता ने निकाला संघर्ष का रास्ता: ई-रिक्शा चलाने वाली अमिता को समाज की तिरछी नजरों का सामना करना पड़ता है. वह कहती हैं, "कई लोग अलग नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं सब झेलकर आगे बढ़ रही हूं." दिन में 12 से 14 घंटे मेहनत और रात में महज 5 घंटे की नींद, उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी है. इसके बावजूद, वह बच्चों की पढ़ाई, सिलाई स्कूल में पढ़ाने और ई-रिक्शा चलाने में संतुलन बनाए रखती हैं. उनकी मुख्य कमाई ई-रिक्शा से ही आती है.

अमिता ने नहीं मानी हार (ETV Bharat)

शिक्षिका बनने की चाह: अमिता का सपना शिक्षिका बनना है. वह कहती हैं, "ई-रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी है, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना मेरा जुनून है." वह मानती हैं कि पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं. अगर कोई पढ़ाई को मुश्किल समझता है, तो वह जिंदगी में सफलता नहीं पा सकता. अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने और शिक्षिका बनने का सपना उनकी आंखों में साफ झलकता है. वह चाहती हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सकें.

सरकार से अमिता की गुहार: अमिता ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. अपने बेटे की मौत का जिक्र करते हुए वह भावुक हो जाती हैं. सरकारी अस्पतालों की नाकामी और आर्थिक तंगी ने उनके बेटे को छीन लिया. वह कहती हैं, "जिस पर बीतती है, वही समझता है." इसके बावजूद, वह गांव वालों का शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया.

अमिता के हौसले की सवारी (ETV Bharat)

"हम बहुत गरीब हैं, सरकार मेरी मदद करे ताकि मेरे अधूरे सपने पूरे हो सकें. मैं सभी से कहती हूं कि मेहनत ऐसी करें कि गरीबी दूर हो जाए. साल 2023 से ई-रिक्शा चला रही हूं. दो साल के इस सफर में ई-रिक्शा से घर का खर्च चल जाता है.”-अमिता देवी, ई-रिक्शा चालक

