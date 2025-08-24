नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उदघाटन करेंगे. इससे पूर्व शनिवार रात में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं व विधान परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सभापतियों के सम्मान में एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया. सौहार्दपूर्ण संवाद और संसदीय परंपराओं से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने सभी अतिथिगणों का बेहद आत्मीयता से स्वागत किया. यह कॉन्फ्रेंस 24 व 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रही है.

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों का दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन भारत के पहले निर्वाचित स्पीकर विट्ठलभाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित हो रहा है. दिल्ली को इस शताब्दी वर्ष में मेजबान बनने का सौभाग्य मिला है, यह हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है.

राजधानी के होटल ताज में आयोजित इस रात्रिभोज के दौरान अतिथियों के बीच सौहार्दपूर्ण विचार-विमर्श भी हुआ, जिसमें विभिन्न सदनों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों ने संसदीय कार्य व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा जनोन्मुख बनाने के उपायों पर अनुभव साझा किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्यों की विधानसभाएं लोकतंत्र की नर्सरी हैं, जहां जन अपेक्षाएं सीधे स्वर पाती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियात्मक सुधार, आचार-संहिता, पीठासीन पदों की निष्पक्षता और सदन के समय का सदुपयोग, ये चार स्तंभ हर सदन के साझा लक्ष्य हैं. दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा, देशभर की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभवों को साझा करेगी. इस रात्रिभोज में राजधानी की मेजबानी और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपरा का विशेष ध्यान रखा गया.



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

यह सम्मेलन 24 व 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है. पहले दिन यानि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की जाएगी.

सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में आए अतिथियों से मिलती हुई (ETV Bharat)

विशेष डाक टिकट होगा जारी

इस अवसर पर विट्ठलभाई पटेल के जीवन और संसदीय योगदान पर विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा. उनकी जीवन गाथा पर आधारित एक प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी प्रस्तावित है. ‘विट्ठलभाई पटेल की गौरव गाथा’ शीर्षक यह प्रदर्शनी 26 से 31 अगस्त तक आम जनता के लिए खुली रहेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आमलोगों से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस ऐतिहासिक अवसर से जुड़ें. मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों को दो दिवसीय विचार मंथन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मेलन हमारे संसदीय लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में ठोस संकल्प, ठोस रोडमैप और परस्पर सीख का मंच बनेगा.



बता दें कि इस दो दिवसीय कांफ्रेंस में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं, पहला विट्ठलभाई पटेल की संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में भूमिका, दूसरा स्वतंत्रता-पूर्व केंद्रीय विधानसभा के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में योगदान, तीसरा शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, तथा अंतिम सत्र भारत लोकतंत्र की जननी. ये सत्र भारत की संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शासन में तकनीक की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेंगे.

