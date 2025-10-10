ETV Bharat / state

अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आएंगे, सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा तय हो गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और तीन नए कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. प्रदर्शनी का उद्घाटन : मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आए हैं. इन कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित छह दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह 13 अक्टूबर को करेंगे.उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर प्रदर्शनी का सफल आयोजन एवं अधिकाधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. इसे भी पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले– राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रवासी राजस्थानियों का योगदान अहम