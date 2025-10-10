ETV Bharat / state

अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आएंगे, सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 8:15 AM IST

3 Min Read
जयपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा तय हो गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और तीन नए कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

प्रदर्शनी का उद्घाटन : मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आए हैं. इन कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित छह दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह 13 अक्टूबर को करेंगे.उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर प्रदर्शनी का सफल आयोजन एवं अधिकाधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए.

अमित शाह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम:

  • 11:40 AM – जयपुर एयरपोर्ट पहुंचना
  • 11:45 AM – JECC सीतापुरा के लिए रवाना
  • 11:55 AM – तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन
  • 2:20 PM – मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में जिला कलेक्टर और एसपी से संवाद
  • 3:15 PM – प्रतिनिधियों के साथ हाई टी
  • 4:00 PM – जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान
  • 4:15 PM – दिल्ली के लिए रवाना

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मौके पर गृहमंत्री शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे. साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जाएगा. एफ.एस.एल. के लिए वाहनों और महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों के साथ मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन गतिविधियों की तैयारी समय पर पूरी की जाए.

प्रदेश की कानून व्यवस्था को समीक्षा : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जयपुर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. इसमें कानून व्यवस्था, भू-प्रबंधन, सुशासन और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी. गृहमंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे. बैठक में राज्य सरकार के विकास के रोडमैप को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि कॉन्फ्रेंस की समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जाए ताकि यह कॉन्फ्रेंस प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो सके.

