अमित शाह के अहमदाबाद को खेल की राजधानी वाले के बयान पर भिवानी के खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी, बोले- "भिवानी को बनाया जाए खेल की राजधानी"

Amit Shah statement Controversy
अमित शाह के अहमदाबाद खेल राजधानी वाला बयान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
भिवानी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद को खेल राजधानी घोषित करने की बात कही थी. अमित शाह के इस बयान का भिवानी के खिलाड़ियों और खेल संघों ने विरोध किया है. इस बारे में भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल सिंह प्रधान ने कहा कि, "खेल नगरी भिवानी के खिलाड़ी देश-विदेश में अपनी प्रतिभा के दम पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं. बावजूद इसके भिवानी को खेल की राजधानी या खेल जिला घोषित नहीं किया गया है, जो खिलाड़ियों और युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला कदम है.

हरियाणा का खेल क्षेत्र में योगदान: कमल सिंह प्रधान ने कहा कि, "भिवानी जिला खेल पुरस्कारों में देशभर में अग्रणी रहा है. अर्जुन अवॉर्ड, द्रोणाचार्य अवॉर्ड, पद्मश्री अवॉर्ड, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और खेल रत्न जैसे सम्मान भिवानी के खिलाड़ियों को मिले हैं. हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, विश्व चैंपियनशिप समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसलिए खेल की राजधानी बनने का हक हरियाणा प्रदेश को है. उसमें भी भिवानी जिले को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए. "

अमित शाह के अहमदाबाद को खेल की राजधानी वाले के बयान पर भिवानी के खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी (Etv Bharat)

खेल प्रतिभा और भविष्य की संभावनाएं: कमल सिंह प्रधान ने कहा कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा ने चार पदक जीते हैं, जिनमें से तीन पदक भिवानी के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं. भिवानी और इसके आसपास के गांवों में खेल के प्रति जबरदस्त उत्साह है. यदि भिवानी को खेल राजधानी घोषित किया जाता है तो यह न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी. हम इस मामले को लेकर जल्द ही सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे."

मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया का बयान: इस बारे में हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि, "हरियाणा का खेलों में सबसे अधिक योगदान रहा है, जिसमें भिवानी जिले का योगदान सबसे बड़ा है. भिवानी के दो दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार जीते हैं, जो यहां के खिलाड़ियों के जज्बे को दर्शाता है.यदि भिवानी को खेल राजधानी बनाया जाए तो यह खेल को बढ़ावा देने के लिए एक उचित कदम होगा और यहां खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी.

