ETV Bharat / state

रोहतक में खादी महोत्सव: अमित शाह ने हरियाणा में बांटे 301 करोड़, कहा- "अब खादी फैशन भी और नेशन भी"

रोहतक: शुक्रवार को देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कारीगरों को 301 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी, आधुनिक टूल किट्स और मशीनें वितरित कीं, जिससे वे स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकें. इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जब आज़ादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें खादी का योगदान बेहद अहम होगा."

'खादी को भुला चुकी थीं पुरानी सरकारें': अमित शाह ने कहा कि "आजादी के बाद की सरकारों ने खादी को पूरी तरह नजरअंदाज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खादी के पुनर्जीवन का संकल्प लिया था. मोदी सरकार के 11 वर्षों में खादी का कारोबार 33 हजार करोड़ से बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस बढ़ते कारोबार का लाभ देश के बुनकरों को मिला है, न कि किसी पूंजीपति को. खादी ग्रामोद्योग की बदौलत आज पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है."

'खादी का मतलब अब सिर्फ आजादी नहीं, आत्मनिर्भरता भी है': अमित शाह ने कहा कि "स्वराज की कल्पना तब तक अधूरी है, जब तक देशवासी स्वदेशी और अपनी भाषा को नहीं अपनाते. खादी न सिर्फ राष्ट्र के लिए, बल्कि अब फैशन के लिए भी अहम बन चुकी है. उन्होंने जनता से अपील की कि खादी अपनाएं, स्वदेशी बढ़ाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दीवाली से पहले 395 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर आमजन को बड़ा तोहफा दिया गया है."