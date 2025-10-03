रोहतक में खादी महोत्सव: अमित शाह ने हरियाणा में बांटे 301 करोड़, कहा- "अब खादी फैशन भी और नेशन भी"
अमित शाह ने रोहतक में खादी महोत्सव में कारीगरों को 301 करोड़ की मदद दी और खादी को आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्तंभ बताया.
Published : October 3, 2025 at 6:50 PM IST
रोहतक: शुक्रवार को देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कारीगरों को 301 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी, आधुनिक टूल किट्स और मशीनें वितरित कीं, जिससे वे स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकें. इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जब आज़ादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें खादी का योगदान बेहद अहम होगा."
'खादी को भुला चुकी थीं पुरानी सरकारें': अमित शाह ने कहा कि "आजादी के बाद की सरकारों ने खादी को पूरी तरह नजरअंदाज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खादी के पुनर्जीवन का संकल्प लिया था. मोदी सरकार के 11 वर्षों में खादी का कारोबार 33 हजार करोड़ से बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस बढ़ते कारोबार का लाभ देश के बुनकरों को मिला है, न कि किसी पूंजीपति को. खादी ग्रामोद्योग की बदौलत आज पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है."
LIVE: माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से VIDS के तहत कारीगरों को उपकरणों का वितरण (रोहतक) https://t.co/nWIKiaPDNu— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 3, 2025
'खादी का मतलब अब सिर्फ आजादी नहीं, आत्मनिर्भरता भी है': अमित शाह ने कहा कि "स्वराज की कल्पना तब तक अधूरी है, जब तक देशवासी स्वदेशी और अपनी भाषा को नहीं अपनाते. खादी न सिर्फ राष्ट्र के लिए, बल्कि अब फैशन के लिए भी अहम बन चुकी है. उन्होंने जनता से अपील की कि खादी अपनाएं, स्वदेशी बढ़ाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दीवाली से पहले 395 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर आमजन को बड़ा तोहफा दिया गया है."
खादी को 'लोकल से ग्लोबल' बनाने का संकल्प: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "खादी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो अब तेज़ी से 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. खादी पगड़ी आज हरियाणा की शान बन चुकी है और गृह मंत्री के हाथों उसका लोकार्पण गर्व का क्षण है."
2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि "जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब हरियाणा की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की होगी, जिसमें खादी और MSME की भूमिका अहम रहेगी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 लागू की है, जो पारदर्शिता, तकनीक और गांवों के हितों पर आधारित है. इससे सहकारी इकाइयां अब कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी करने लगी हैं." उन्होंने कहा कि "बॉय इंडियन, बिल्ड इंडिया" के नारे के साथ हरियाणा सरकार स्वदेशी को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है.
