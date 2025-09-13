बस्तर दशहरा 2025 : मुरिया दरबार में शामिल हो सकते हैं अमित शाह, दशहरा समिति ने दिया न्यौता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मशहूर रस्म मुरिया दरबार में शिरकत कर सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 13, 2025 at 2:58 PM IST
जगदलपुर : 75 दिनों तक चलने वाले एतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है. इस दशहरे में कई अनोखी रस्में निभाई जाती है. करीब 600 सालों से चली आ रही या परंपरा बस्तरवासियों के आस्था का प्रतीक है. बस्तर दशहरे में निभाए जाने वाली 12 से अधिक महत्वपूर्ण रस्मों में एक रस्म है मुरिया दरबार. इस साल यह रस्म बेहद खास हो सकता है. बस्तर दशहरे के इस रस्म में देश के गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हो सकते हैं.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ सकते हैं बस्तर : बस्तर दशहरे का निमंत्रण केंद्रीय मंत्री को दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दी है. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हामी भर दी है. इस साल रस्म की अदायगी 04 अक्टूबर को जगदलपुर शहर के सिरहसार भवन में निभाई जाएगी.
बस्तर दशहरे की शुरुआत हो गई है. जिसमें कई रस्में निभाई जा रही है. रियासतकाल में बस्तर के राजा मुरिया दरबार में बैठकर मांझी चालकी की समस्याएं सुनते थे और उन समस्याओं का समाधान करते थे. उसी परंपरा को अब लोकतांत्रिक तरीके से शासन-प्रशासन आगे बढ़ा रही है.इस वर्ष मुरिया दरबार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे- महेश कश्यप, सांसद
पीएम नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया निमंत्रण : बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की तय समयसीमा के बीच गृहमंत्री की बस्तर में यह उपस्थिति केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और विकास से जुड़े बड़े संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है.खास बात ये भी है कि बस्तर दशहरा समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा है. ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह यदि दशहरा में शामिल होकर मांझी चालकी की समस्याओं को सुनते और उनके निराकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह आयोजन ऐतिहासिक बन सकता है.
04 अक्टूबर दिलाएगी नक्सल मुठभेड़ की याद : बस्तर पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 04 अक्टूबर एक बड़े नक्सल एनकाउंटर की याद भी दिलाएगी. दरअसल 04 अक्टूबर 2024 को नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके थुलथुली में अब तक की सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर को जवानों ने अंजाम दिया था. इस मुठभेड़ में कुल 38 नक्सली मारे गए थे. मारे गए 31 नक्सलियों का शव और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा जवानों ने घटना स्थल से बरामद किया था.
