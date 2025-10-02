ETV Bharat / state

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कुरुक्षेत्र का दौरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. शुक्रवार को शाह का हरियाणा दौरा रहेगा.

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कुरुक्षेत्र का दौरा
कुरुक्षेत्र आएंगे गृह मंत्री अमित शाह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 12:34 PM IST

कुरुक्षेत्र: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे. इस दौरान जिला कुरुक्षेत्र में वीवीआईपी आगमन को लेकर जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं. जिसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. VVIP आगमन के मद्देनजर जिला पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार किया गया है.

भारी वाहनों की एंट्री बैन: पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि "कुरुक्षेत्र शहर में आने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए गए हैं, जो यातायात व्यवस्था को संभालेंगे. कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों की एंट्री बैन की गई है. दिनांक 2 अक्टूबर दोपहर से 3 अक्टूबर देर शाम तक ट्रैफिक डायवर्ट प्लान इस प्रकार है".

कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (Etv Bharat)

जिला कैथल, जिला पटियाला की तरफ से आने वाले ट्रैफिक जिन्होंने सहारनपुर, हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिला यमुनानगर के क्षेत्र में जाना है वो वाहन पेहवा बाईपास एनएच-152 से होकर इस्माईलाबाद बाईपास से होते हुए गांव ठोल, कुरडी, नलवी, शाहाबाद के रास्ते अपने गंतव्य को जा सकते हैं.

  • जिला कैथल की तरफ से आने वाली ट्रैफिक सहारनपुर, हरिद्वार या इससे आगे यूपी, इंद्री, लाडवा, जिला यमुनानगर के क्षेत्र में जाना है, तो वह ट्रैफिक पेहवा से ढांड, कैथल से ढाण्ड यानी जो भी ट्रैफिक ढाण्ड आएगी. वह ट्रैफिक कुरूक्षेत्र न होकर गांव कौल के रास्ते से वाया निगदू निलोखेडी व इन्द्री के रास्ते से होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी.
  • जिला पटियाला व पंजाब के एरिया से जो भी ट्रैफिक पेहवा आएगी और कुरुक्षेत्र से होकर करनाल, पानीपत, सोनीपत व इसके आगे यूपी और दिल्ली इत्यादि जाना है, वह ट्रैफिक पेहवा से ढाण्ड और ढाण्ड से गांव कौल के रास्ते से अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • जो ट्रैफिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लाडवा के रास्ते आमतौर पर कुरुक्षेत्र से होकर पेहवा, कैथल, पंजाब के जिला संगरूर व पटियाला आदि को जाती है वह ट्रैफिक कुरुक्षेत्र से न जाकर वाया लाडवा, बाबैन, शाहाबाद, नलवी, ठोल, इस्माईलाबाद, पेहवा से होकर अपने गंतव्य को जा सकती है.
  • जो ट्रैफिक यमुनानगर की तरफ से लाडवा कुरुक्षेत्र के रास्ते पेहवा व पंजाब को जाती है, वह ट्रैफिक वाया लाडवा, बाबैन, शाहाबाद, नलवी, ठोल व इस्माईलाबाद से होते हुए जाएगी.
  • जिला यमुनानगर की तरफ से लाडवा कुरुक्षेत्र होकर ढांड, कैथल व उससे आगे जाएगी वह ट्रैफिक लाडवा से इंद्री, भादसो, नीलोखेड़ी के रास्ते से ढाण्ड-कैथल होते हुए अपने-अपने गंतव्य को जाएगी.

प्रशासन की अपील: पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने जिला वासी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि "VVIP आगमन के दौरान बिना ब्रह्मसरोवर की तरफ वाहन लेकर ना जाएं, बल्कि वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग करें. कार्यक्रम में आने वाले आमजन से भी अपील है कि अपने वाहनों को सड़को पर ना खड़ा करें. तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें. नाकों और पार्किंग स्थल पर तैनात यातायात पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करके प्रशासन का सहयोग करें."

