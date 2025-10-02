ETV Bharat / state

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कुरुक्षेत्र का दौरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

कुरुक्षेत्र आएंगे गृह मंत्री अमित शाह ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 2, 2025 at 12:34 PM IST 3 Min Read