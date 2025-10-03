ETV Bharat / state

हरियाणा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं. शाह पहले रोहतक और फिर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे. वहीं, शाम को चंडीगढ़ से वापसी करेंगे. अमित शाह के हरियाणा दौरे का करीब 6 घंटे का शेड्यूल जारी किया गया है. आज, शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के किनारे मेला ग्राउंड में रैली का आयोजन है. जहां 3 नए क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी भी होगी.

करोड़ों रुपये की देंगे सौगात: इसके अलावा, अमित शाह प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इस दौरान अमित शाह के साथ राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी और अन्य मंत्री-विधायक भी उपस्थित रहेंगे.

जज-वकीलों को भी न्योता: अमित शाह की रैली को लेकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है. वहीं, हाईकोर्ट के जस्टिस, बार काउंसिल और एसोसिएशन को भी न्योता भेजा गया है. रैली के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है.

सुरक्षा व्यवस्था: कुरुक्षेत्र मेला ग्राउंड में शाह की रैली में 3 लेयर सुरक्षा रहेगी. सुरक्षा के मद्देनजर 6 एसपी, 20 डीएसपी और राज्य के 16 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कैमरों के माध्यम से भी सुरक्षाकर्मी नजर बनाए रखेंगे.